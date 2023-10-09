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    Российские сотовые операторы обнуляют стоимость связи для абонентов, которые находятся в Израиле

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    Сотовые операторы Tele2 и «Мегафон» обнулят стоимость услуг мобильной связи для своих абонентов, которые находятся в Израиле, сообщает 9 октября ТАСС.

    Так, абоненты Tele2 в роуминге смогут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге будет работать до 22 октября. Но с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле, уточняют в Tele2. Особые условия начнут действовать сегодня в полночь, даже при отрицательном балансе.

    Также сообщается, что «Билайн» подключит специальный пакет услуг. А МТС до конца месяца обнулит стоимость исходящих вызовов для находящихся в Израиле абонентов на номера посольств РФ в Израиле и Израиля в РФ, а также на горячую линию авиакомпании «Аэрофлот».

    Между тем российские туроператоры начинают снимать с продажи туры в Израиль, сообщает РИА Новости. Такое решение принято после рекомендации Минэкономразвития.

    При этом в компании «Интурист» агентству рассказали, что клиенты фирмы, купившие туры раньше, сейчас находятся в Израиле на Мертвом море и «с ними все в порядке».

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    Комментарии 9

    Гость09 Окт 2023 в 18:29
    А МТС-то жлобы...
    +3−0
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