Российские сотовые операторы обнуляют стоимость связи для абонентов, которые находятся в Израиле

Сотовые операторы Tele2 и «Мегафон» обнулят стоимость услуг мобильной связи для своих абонентов, которые находятся в Израиле, сообщает 9 октября ТАСС.



Так, абоненты Tele2 в роуминге смогут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге будет работать до 22 октября. Но с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле, уточняют в Tele2. Особые условия начнут действовать сегодня в полночь, даже при отрицательном балансе.



Также сообщается, что «Билайн» подключит специальный пакет услуг. А МТС до конца месяца обнулит стоимость исходящих вызовов для находящихся в Израиле абонентов на номера посольств РФ в Израиле и Израиля в РФ, а также на горячую линию авиакомпании «Аэрофлот».

