«ХАМАС готовился к обману израильской армии, но сам не верил, что ЦАХАЛ — дурак». Израильские СМИ — о том, почему удалось нападение

Фото: MOHAMMED SABER / EPA / TASS Поделиться Поделиться





К понедельнику, 9 октября, общий посыл публикаций в израильских медиа, где в соответствии с законодательством о военном положении введена цензура, таков: «Сначала поддержим правительство и победим, а потом спросим с него за все». Еще накануне здесь задавались вопросом: как это могло произойти?



Хотя нет-нет, да прорываются в СМИ голоса, пытающиеся объяснить причины легкого преодоления стены, разделяющей сектор Газа и Израиль, в 80 местах, беспрепятственного захвата 11 военных баз, атаки на 20 населенных пунктов. «Железный купол» не выдержал. МОССАД — проспал.

Правительство Израиля и лично премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху обвиняют в том, что занимались только протестами, длящимися в стране уже полгода. Они начались на фоне затеянной премьером юридической реформы и разделения израильского общества на светскую и религиозную части. Относительно протестной частью стала и армия, о состоянии и настроениях в которой предупреждал министр обороны. Но сейчас даже оппозиционные партии кнессета заверили, что полностью поддерживают ЦАХАЛ, и заявили: «В такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции. Мы едины перед лицом необходимости нанести удар сильным и решительным кулаком».

Что пишут о причинах успеха ХАМАС 7 октября в израильских СМИ, прочитала «Фонтанка». Портал «Израильские новости» публикует сообщение агентства Reuters о том, что ХАМАС годами водил Израиль за нос, заставив поверить, что не стремится к открытому конфликту и готов согласиться на экономические выгоды (Израиль увеличил число рабочих, въезжающих на его территорию из сектора Газа, до 20 000, а затем до 30 000 при условии сохранения спокойствия в секторе Газа) в обмен на поддержку относительного покоя и мира. Якобы хамасовцы применяли беспрецедентную разведывательную тактику, которая помогла скрыть активную подготовку к нападению. Параллельно источник в египетской разведке заявлял, что Египет предупреждал Израиль о подготовке к «чему-то большому», но Израиль все силы направил на Западный берег и оставил неприкрытой границу с Газой.

Издание «Вести» публикует сообщение от неназванного израильского чиновника, заявившего, что, «наряду с провалом разведки (Израиля. — Прим. ред.), готовность сил на местах была недостаточной. Он сказал, что к моменту начала наступления в 6:30 в субботу силы вокруг сектора Газа были немногочисленны по сравнению с другими временами — потому что часть солдат была переброшена для усиления сил в Иудее и Самарии, в связи с высокой напряженностью там».

Автор поста в «Маарив» полковник и преподаватель академического колледжа Западной Галилеи говорит о том, что «ХАМАС в последнее время провел ряд учений, и никто в ISI или Шин Бет не думал, что это афера в честь Судного дня. Обман ХАМАСа был настолько успешным, что лидеры этой организации не верили, что ЦАХАЛ — дурак, и опасались, что ЦАХАЛ готовит им сюрприз другого рода».

Армия ничего не готовила, пишут другие издания. Газета Haaretz: «Проникновение ХАМАСа в Израиль застало систему безопасности врасплох. Бездействие армии и органов безопасности касается как подготовки к нападению, так и реагирования на него. Израиль не получил разведывательного предупреждения перед вторжением, и даже после его начала у него не было достаточного количества войск, чтобы добраться до подвергшихся нападению поселений. Даже после того, как в этот район были направлены войска, многие бойцы, включая элитные силы, долгие часы ждали в пунктах сбора вместо того, чтобы быть отправленными в поселения».

Аналитики газеты Haaretz называют шесть ключевых упущений первых часов войны: «Не было никаких разведывательных предупреждений.

Силы безопасности поняли, что ХАМАС похищал солдат и гражданских, только когда были опубликованы записи о них в Газе. У армии не было достаточного количества военных в секторе. У армии были проблемы с транспортировкой в этот район. Когда военнослужащие прибыли, они часами ждали в пунктах сбора. На прошлой неделе высокопоставленные чиновники все еще считали, что ХАМАС вообще не хотел войны».

В комментариях к статьям газеты Haaretz израильтяне обвиняют в провале премьер-министра: «Кто бы ни был единственным виноватым, так это Нетаньяху, он позаботился о том, чтобы переместить войска от границы с Газой к шоссе 60 и Хаваре. Кто бы это ни сделал, он ясно дал понять, что границы Газы не имеют значения». Новостной сайт 9-го канала израильского телевидения считает, что «ЦАХАЛ в течение многих лет не заботился о безопасности и обороне государства. Неприятно это говорить, но ЦАХАЛ превратился в оккупационную армию. Большая часть текущей деятельности и большая часть усилий направляются на сохранение оккупации на территориях, одновременно оказывая давление на палестинцев. Это не способствует безопасности, а наоборот — является бременем для безопасности. (…) Многие главы оборонного ведомства уже говорили в самых разных контекстах, что военного решения не существует и что должен быть политический горизонт. Что на самом деле сделано, так это буквально зарыты миллиарды в землю и построен непреодолимый барьер, подкрепленный сложной технологией, которая ничего не блокировала в момент истины».

Растерянность армии в первые часы вторжения прослеживается и сегодня. Солдат запаса, дислоцированный в секторе Газа, рассказал «Маарив» 9 октября: «Наше положение плохое. Не хватает основного боевого снаряжения. Ни у кого нет керамических жилетов, и у нас просто нет способа обезопасить себя во время боевых действий. У нас есть старомодные жилеты, которые много весят и на самом деле не могут нас защитить. У нашего оружия не хватает элементарного боевого оснащения». На это представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари ответил: «У нас нет недостатка в снаряжении и у нас нет недостатка в продовольствии, все придет, не у всех будет одинаковое снаряжение, требуется сдержанность. Есть оборудование для ЦАХАЛ, я подчеркиваю — есть 150 % и 200 %».

Население Израиля, до сих пор свято верившее в надежность своей армии и разведки, пребывает в трауре и тревоге. Что ему делать со знанием про то, что эти службы не сработали как надо? Один из самых популярных израильских певцов и композиторов Бен Ари обратился к зрителям на концерте: «Сейчас нет времени для обвинений, сейчас нет времени для следственных комитетов. Просто поддерживайте друг друга, тогда мы сделаем все».