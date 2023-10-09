«Билайн» избавился от голландских владельцев. Теперь он принадлежит местному менеджменту

Российский мобильный оператор «Билайн» 9 октября объявил о завершении сделки по выходу из его капитала голландской компании VEON. Сделка обсуждалась более года, с тех пор как VEON на фоне антироссийских санкций объявил о планах продать «Билайн». Голландской корпорация является лишь условно. Хотя штаб-квартира ее действительно «прописана» в Амстердаме, она работала в юрисдикции Британских Виргинских островов и планировала перерегистрироваться в Великобритании. При этом ее крупнейшим акционером (47,9%) является компания LetterOne, основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом и его партнерами.

Структура сделки по продаже ПАО «Вымпелком» сложная и до конца не раскрывается. Ранее говорилось о том, что VEON оценил российского оператора примерно в 370 млрд рублей. При этом его долг составлял 240 миллиардов. Таким образом, чистая стоимость «Билайна» составляла около 130 млрд рублей, и, по идее, примерно такая сумма должна быть выплачена новыми владельцами компании во главе с гендиректором Александром Торбаховым.

Одним из сложных моментов, затянувших сделку, стал вопрос об облигациях VEON, 90% которых принадлежали российским держателям, однако были заморожены в рамках антироссийских санкций. Российская правительственная комиссия, которая согласовывает сейчас все сделки по выходу иностранных инвесторов из капитала российских компаний, выступала против нее до тех пор, пока в рамках соглашения не будут учтены интересы российских держателей облигаций. Более того, ЦБ РФ опубликовал разъяснения, согласно которым долги иностранных инвесторов должны были оплачивать их российские «дочки». «Вымпелком» оспаривал в суде это положение. Тем временем крупные держатели облигаций VEON (к примеру, «Лидер», который управляет активами НПФ «Газфонд») также подавали иски в суд, требуя заблокировать сделку по продаже «Билайна» до тех пор, пока не будут исполнены обязательства перед ними.

В сегодняшнем пресс-релизе особо подчеркивается, что «Вымпелком» выкупит эти облигации. Ранее сообщалось, что наиболее вероятным сценарием станет одновременный выпуск собственных долговых бумаг оператора с более длинным сроком погашения.

В отчете «Вымпелкома» отмечалось, что за январь–июнь компания выкупила еврооблигации VEON номинальной стоимостью $ 1,26 млрд и 25,2 млрд рублей, а за июль и бóльшую часть августа — еще на $ 88,2 млн и 3,5 млрд рублей. При этом «Вымпелком» разместил два выпуска облигаций общей номинальной стоимостью 120,6 млрд рублей, со ставкой купона от 7,3% до 11,35% и сроком погашения в 2026–2030 годах в первом полугодии, а после этого еще один, на 12,2 млрд рублей, со ставкой 7,3–9,85% годовых и сроком до 2027–2029 годов.