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    В Астрахани экстренно приземлился самолёт, летевший из Петербурга в Минводы

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    6 комментариев

    Рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга совершил незапланированную посадку на пути в Минеральные Воды из-за плохого самочувствия немолодой пассажирки.

    Flightradar24 фиксирует, что FV6353, который ждали в Минеральных Водах в 15:30, развернулся над Каспийским морем и приземлился в Астрахани.

    Фото: flightradar24.com
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    Как объяснили «Фонтанке» в авиакомпании, решение было вызвано состоянием 78-летней женщины — ей стало плохо на борту. Оказавшийся в самолёте врач осмотрел её и рекомендовал госпитализацию.

    «Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Астрахани. Женщина была отправлена в больницу. Дополнительная заправка воздушного судна не потребовалась, что сократило время подготовки к вылету в пункт назначения», — сообщили в АК «Россия».

    Фото: flightradar24.com

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    Комментарии 6

    Гость09 Окт 2023 в 18:41
    медиков не хватит
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