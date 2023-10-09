В Астрахани экстренно приземлился самолёт, летевший из Петербурга в Минводы

Рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга совершил незапланированную посадку на пути в Минеральные Воды из-за плохого самочувствия немолодой пассажирки.
Flightradar24 фиксирует, что FV6353, который ждали в Минеральных Водах в 15:30, развернулся над Каспийским морем и приземлился в Астрахани.
Как объяснили «Фонтанке» в авиакомпании, решение было вызвано состоянием 78-летней женщины — ей стало плохо на борту. Оказавшийся в самолёте врач осмотрел её и рекомендовал госпитализацию.
«Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Астрахани. Женщина была отправлена в больницу. Дополнительная заправка воздушного судна не потребовалась, что сократило время подготовки к вылету в пункт назначения», — сообщили в АК «Россия».