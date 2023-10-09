Полторы сотни деревьев и пару остановок сдуло в Петербурге за выходные, а местами намело снега

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Поделиться Поделиться





Непогода, бушевавшая в Петербурге в минувшие выходные, валила деревья, конструкции, а также принесла в город первый снег. Во многих районах он растаял, не задерживаясь на поверхности, но местами намело до 0,5 см, рассказали 9 октября в пресс-службе комитета по благоустройству.

В выходные ветер изрядно потрепал петербургские сады, скверы и парки. За 7 и 8 октября в них повалило около 150 деревьев. Сильнее всего пострадали зеленые насаждения в Красносельском, Курортном и Петродворцовом районах. В парке Сосновка упали осина, береза и три ивы; в Полежаевском парке — осина, ольха, береза, ива и большая липа; в Приморском парке Победы — береза и толстая липа. На проспекте Маршала Жукова и в сквере на улице Морской пехоты тоже повалило ивы. Ущерб от ветра еще подсчитывают, а работники убирают и вывозят порубочные остатки.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Поделиться Поделиться





Помимо этого, в дежурную службу комитета за выходные поступило 18 сообщений о падении деревьев на дорогу. Роняло и тяжелые конструкции. В пятницу, 6 октября, повалило светофор на Малоохтинском проспекте, 80/2. В выходные сдуло два остановочных павильона: на улице Димитрова в субботу и на пересечении улицы Рихарда Зорге с улицей Десантников в воскресенье.

За неделю специалисты прочистили от грязи, веток и листьев более 8,5 тысяч патрубков и решеток ливневки и вывезли с городских улиц 1 120 кубометров мусора и более 1 300 тонн смета. С похолоданием на ночное дежурство стала заступать спецтехника с запасом противогололедных материалов, дорожники обрабатывали опасные участки магистралей.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Петербурга Поделиться Поделиться





В понедельник, 9 октября, петербургские улицы чистят 524 единицы техники и 775 дворников. Еще 262 машины и 939 специалистов работают на территориях зеленых насаждений.