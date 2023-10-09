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    Самая красивая девушка России: из Петербурга, таможенник, учится петь у Долиной

    20171
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    Оргкомитет Национального конкурса «Мисс Россия» 8 октября подвел итоги, назвав самой красивой девушкой в стране уроженку Петербурга Маргариту Голубеву.

    «Фонтанка» внимательно рассмотрела достоинства новой «Мисс Россия — 2023» и впечатлилась увиденным.

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    Согласно опубликованной на сайте конкурса официальной биографии Маргариты Голубевой, ей 22 года, она учится в Российской таможенной академии. Плюс к этому на своей странице «Вконтакте» местом своей работы уже указывает Федеральную таможенную службу. При этом пока непонятно, какую именно стезю она выберет в жизни. Дело в том, что параллельно учебе в Таможенной академии Маргарита Голубева поступила в Московский государственный институт культуры, где учится на кафедре «эстрадно-джазовое пение» под руководством Ларисы Долиной.

    Почему именно новая Мисс Россия пошла по таможенной линии, не вполне понятно. Ведь, судя по ее страничке в «ВК», с молодых лет она профессионально работает моделью. Ее первые фотографии с модных показов, презентаций и выступлений датированы еще 2017 годом, то есть в ту пору, когда Маргарите было примерно 16 лет. На ее странице крайне редко можно встретить непрофессиональные кадры, без идеального мейк-апа, света и наряда.

    Фото: https://vk.com/margolenser
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    Более непосредственные фото Маргариты можно увидеть на страничке ее мамы — петербургского врача-реаниматолога. Там она есть на прогулке, с младшим братом, но это, видимо, уже личное.

    Для Маргариты Голубевой это не первое участие в конкурсах красоты: до победы в этом году она стала вице-мисс «Студенчество России — 2021». А в этом году стала первой вице-мисс «EUROPE — 2023», который проходил в Бейруте. А самая первая ее победа — в конкурсе «Калининская жемчужина — 2017», где она представляла дом молодежи «Атлант».

    А начала публичные выступления в качестве сильной вокалистки Маргарита еще в начальной школе. На просторах интернета можно отыскать ее вокальные номера в 10-летнем возрасте.

    Фото: https://vk.com/margolenser

    ЛАЙК19
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ1

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