Самая красивая девушка России: из Петербурга, таможенник, учится петь у Долиной

Оргкомитет Национального конкурса «Мисс Россия» 8 октября подвел итоги, назвав самой красивой девушкой в стране уроженку Петербурга Маргариту Голубеву. «Фонтанка» внимательно рассмотрела достоинства новой «Мисс Россия — 2023» и впечатлилась увиденным.

Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Фото: https://vk.com/margolenser Поделиться Поделиться





Согласно опубликованной на сайте конкурса официальной биографии Маргариты Голубевой, ей 22 года, она учится в Российской таможенной академии. Плюс к этому на своей странице «Вконтакте» местом своей работы уже указывает Федеральную таможенную службу. При этом пока непонятно, какую именно стезю она выберет в жизни. Дело в том, что параллельно учебе в Таможенной академии Маргарита Голубева поступила в Московский государственный институт культуры, где учится на кафедре «эстрадно-джазовое пение» под руководством Ларисы Долиной.



Почему именно новая Мисс Россия пошла по таможенной линии, не вполне понятно. Ведь, судя по ее страничке в «ВК», с молодых лет она профессионально работает моделью. Ее первые фотографии с модных показов, презентаций и выступлений датированы еще 2017 годом, то есть в ту пору, когда Маргарите было примерно 16 лет. На ее странице крайне редко можно встретить непрофессиональные кадры, без идеального мейк-апа, света и наряда.

Фото: https://vk.com/margolenser Поделиться Поделиться





Более непосредственные фото Маргариты можно увидеть на страничке ее мамы — петербургского врача-реаниматолога. Там она есть на прогулке, с младшим братом, но это, видимо, уже личное.



Для Маргариты Голубевой это не первое участие в конкурсах красоты: до победы в этом году она стала вице-мисс «Студенчество России — 2021». А в этом году стала первой вице-мисс «EUROPE — 2023», который проходил в Бейруте. А самая первая ее победа — в конкурсе «Калининская жемчужина — 2017», где она представляла дом молодежи «Атлант».



А начала публичные выступления в качестве сильной вокалистки Маргарита еще в начальной школе. На просторах интернета можно отыскать ее вокальные номера в 10-летнем возрасте.