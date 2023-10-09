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    Ответ на вопрос, почему женщинам меньше платят, принес американке Нобелевку

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    Исследование о причинах отличия положения женщин на рынке труда от мужчин принесли нобелевскую премию по экономике американке Клаудии Голдин.

    Как сообщает нобелевский комитет 9 октября, ученая из Гарварда в исследованиях положения женщин на трудовом рынке первой в мире применила комплексный подход к объяснению причин гендерных различий, которые сохраняются на рынке труда на протяжении веков. Её исследование раскрывает причины происходящих перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного разрыва.

    «Понимание роли женщины в труде важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, потребуется устранить в будущем», — заявил Якоб Свенссон, председатель комитета премии в области экономических наук.

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