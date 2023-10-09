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    Ребёнок сломал руку, прыгая на батуте в Юнтолово

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    Активные развлечения в Приморском районе Петербурга закончились госпитализацией для четвероклассника из Ленобласти.

    Скорая доставила 9-летнего пациента в детскую больницу имени Марии Магдалины накануне, стало известно «Фонтанке» 9 октября. Медики диагностировали перелом плечевой кости со смещением и поместили мальчика в хирургическое отделение.

    По словам матери, воскресный вечер сын проводил в батутном комплексе на Долгоозёрной улице, куда был приглашён на день рождения. Во время прыжков ребёнок неудачно упал и повредил руку.

    О правилах занятий на батутах и возможных последствиях для здоровья ребенка рассказывал травматолог-ортопед Павел Семиченков. Повреждение связок голеностопного, коленного сустава, лицевого отдела черепа — это наиболее частые травмы, которые получают как дети, так и взрослые. Есть и другие опасности, о которых не задумываются родители.

    © Фонтанка.Ру

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