Петербургские ледоколы, ледяные скульптуры и ярмарка ремесел были отмечены премией в области туризма

В окружном этапе Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards четыре петербургских проекта заняли призовые места.



Об итогах 9 октября сообщается на сайте комитета по туризму. Первое место занял фестиваль-ярмарка «Натуральное путешествие», он был отмечен в номинации «Лучшее туристское событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел».

Также на первом месте оказался фестиваль «КроншЛед», который минувшей зимой проходил на «Острове фортов», он победил в номинации «Лучшее туристское событие, основанное на природном явлении или географическом положении».