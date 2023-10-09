Петербургские ледоколы, ледяные скульптуры и ярмарка ремесел были отмечены премией в области туризма

В окружном этапе Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards четыре петербургских проекта заняли призовые места.
Об итогах 9 октября сообщается на сайте комитета по туризму. Первое место занял фестиваль-ярмарка «Натуральное путешествие», он был отмечен в номинации «Лучшее туристское событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел».
Также на первом месте оказался фестиваль «КроншЛед», который минувшей зимой проходил на «Острове фортов», он победил в номинации «Лучшее туристское событие, основанное на природном явлении или географическом положении».
Открытие сезона и фестиваль ледоколов стал победителем в номинации «Лучшее туристское событие в области научно-популярного туризма». Все три фестиваля посетили десятки тысяч человек.
Второе место за «Лучшее MICE событие в области туризма» получил петербургский международный туристский форум Travel Hub.
Общенациональный финал конкурса пройдет в Нижнем Новгороде в конце ноября.