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    Петербургские ледоколы, ледяные скульптуры и ярмарка ремесел были отмечены премией в области туризма

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    В окружном этапе Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards четыре петербургских проекта заняли призовые места.

    Об итогах 9 октября сообщается на сайте комитета по туризму. Первое место занял фестиваль-ярмарка «Натуральное путешествие», он был отмечен в номинации «Лучшее туристское событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел».

    Также на первом месте оказался фестиваль «КроншЛед», который минувшей зимой проходил на «Острове фортов», он победил в номинации «Лучшее туристское событие, основанное на природном явлении или географическом положении».

    Открытие сезона и фестиваль ледоколов стал победителем в номинации «Лучшее туристское событие в области научно-популярного туризма». Все три фестиваля посетили десятки тысяч человек.

    Второе место за «Лучшее MICE событие в области туризма» получил петербургский международный туристский форум Travel Hub.

    Общенациональный финал конкурса пройдет в Нижнем Новгороде в конце ноября.

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