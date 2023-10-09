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    Главный раввин России попал в больницу с праздника Симхат Тора

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    Главный раввин России Берл Лазар получил травму во время праздника Симхат Тора в московской синагоге в Марьиной Роще. Сейчас Берл Лазар находится в больнице с сотрясением мозга, сообщил 9 октября РИА Новости председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

    По словам Горина, главный раввин России, видимо, упал на празднике. Врачи говорят, что травма тяжелая, но все будет в порядке. Несколько дней Берлу Лазару потребуется полный покой. Никаких фатальных вещей не произошло, добавил Горин.

    Еврейская община завершила праздновать Суккот («праздник шалашей») — один из главных праздников в иудаизме. Этот праздник, установленный в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную, продолжался восемь дней и завершился праздником Шмини Ацерет («праздничное собрание в восьмой день»). Он, в свою очередь, разделяется на два праздничных дня, второй из которых — Симхат Тора («радость Торы»). Свою любовь к Торе иудеи выражают через веселые совместные танцы вокруг возвышения для ее чтения в синагоге, также устраивают праздничную трапезу.

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