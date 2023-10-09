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    Погода на выходных в Петербурге отметилась сразу двумя рекордами

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    Самый ранний снежный покров и рекордно влажная погода для текущего месяца отмечены в Петербурге к 9 октября. Вероятно, впереди ночные заморозки.

    Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, за субботу и воскресенье в городе выпало 63 % от нормы осадков. «Такое количество осадков позволило, не дожидаясь окончания декады, перекрыть рекорд по осадкам. В первой декаде октября максимальное количество осадков — 71,9 мм до этого года было в 2009 году, а уже сейчас общее количество выпавших осадков составляет 78,1 мм или 123 % от нормы. Так что в 2023 году первая декада октября стала самая дождливая в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений», — поделился синоптик.

    Ночные температуры практически приблизились к нулю, но отрицательными не стали. Однако к городу приближается антициклон, и заморозки возможны ближайшей ночью. Впрочем, и это ненадолго. За ним идет серия циклонов, которые могут поднять дневную температуру до +13.

    Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отмечает еще один рекорд — временный снежный покров в Петербурге появился как никогда рано в текущем столетии, он достиг толщины в полсантиметра.

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