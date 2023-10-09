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    Бар «Угрюмочная» в Петербурге попал под уголовное дело за сомнительный алкоголь

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    Экономическая полиция провела рейд в барах «Угрюмочная» в Петербурге. Изъято 300 бутылок со спиртным неизвестного происхождения.

    О рейде по сети баров на Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах 9 октября сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Судя по кадрам, речь идет о сети «Угрюмочная». «Поводом для рейда послужила оперативная информация о том, что в данных заведениях реализуется алкоголь без соответствующей государственной лицензии на его продажу. В связи с этим было решено проверить все бары сети на предмет нарушений правил оборота алкогольной продукции», — отметили в пресс-службе.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Информация, отмечает МВД, подтвердилась. Изъято порядка 300 бутылок с алкоголем, а также кассовая техника, чеки, накладные и прочее. Деятельность баров приостановлена, возбуждено уголовное дело по статье о продаже алкоголя без лицензии.

    «Точная сумма незаконно реализованной алкогольной продукции будет установлена в результате судебной товароведческой экспертизы, однако объема уже изъятого спиртного и сведений установленной в барах автоматизированной системы учета достаточно, чтобы сказать, что выручка от продажи превышает 1 000 000 рублей», — добавили в полиции.

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    Гость09 Окт 2023 в 10:24
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