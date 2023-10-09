Бар «Угрюмочная» в Петербурге попал под уголовное дело за сомнительный алкоголь

Экономическая полиция провела рейд в барах «Угрюмочная» в Петербурге. Изъято 300 бутылок со спиртным неизвестного происхождения.
О рейде по сети баров на Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах 9 октября сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Судя по кадрам, речь идет о сети «Угрюмочная». «Поводом для рейда послужила оперативная информация о том, что в данных заведениях реализуется алкоголь без соответствующей государственной лицензии на его продажу. В связи с этим было решено проверить все бары сети на предмет нарушений правил оборота алкогольной продукции», — отметили в пресс-службе.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Информация, отмечает МВД, подтвердилась. Изъято порядка 300 бутылок с алкоголем, а также кассовая техника, чеки, накладные и прочее. Деятельность баров приостановлена, возбуждено уголовное дело по статье о продаже алкоголя без лицензии.
«Точная сумма незаконно реализованной алкогольной продукции будет установлена в результате судебной товароведческой экспертизы, однако объема уже изъятого спиртного и сведений установленной в барах автоматизированной системы учета достаточно, чтобы сказать, что выручка от продажи превышает