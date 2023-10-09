Жительница Колпино расплатилась переломами за выход из закрытой квартиры

40-летняя жительница Колпинского района Петербурга получила массу повреждений, выйдя из квартиры на втором этаже через окно. Врачам женщина пояснила, что осталась без ключей, а оказаться на улице было просто необходимо.

Женщина пострадала около полуночи в воскресенье на улице Пролетарской в Колпино, стало известно «Фонтанке» 9 октября.

Пострадавшей диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица, перелом бедренных костей и левого предплечья. Женщину поместили в реанимацию 33-й горбольницы.