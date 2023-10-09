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    Жительница Колпино расплатилась переломами за выход из закрытой квартиры

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    40-летняя жительница Колпинского района Петербурга получила массу повреждений, выйдя из квартиры на втором этаже через окно. Врачам женщина пояснила, что осталась без ключей, а оказаться на улице было просто необходимо.

    Женщина пострадала около полуночи в воскресенье на улице Пролетарской в Колпино, стало известно «Фонтанке» 9 октября.

    Пострадавшей диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица, перелом бедренных костей и левого предплечья. Женщину поместили в реанимацию 33-й горбольницы.

    © Фонтанка.Ру

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