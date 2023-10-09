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    Мальчик из Петербурга проглотил гайку, а девочка поела крысиного яда

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    13 комментариев

    Два ребенка пострадали накануне из-за попадания в желудок того, чего там быть не должно. Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, мальчик заигрался и случайно проглотил детальку от конструктора, а девочка наелась отравы.

    Оба происшествия зафиксированы вечером в воскресенье. Около восьми часов в больницу имени Филатова доставили 9-летнего школьника с шайбой в желудке. Юного инженера поместили в палату, чтобы дождаться выхода детали.

    Примерно в это же время и в ту же больницу привезли четырехлетнюю девочку, которая по недосмотру родителей съела неизвестное количество крысиного яда. В состоянии средней степени тяжести ребенка поместили в отделение хирургии.

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    Комментарии 13

    Гость09 Окт 2023 в 09:48
    А деталь выйдет? 🙄
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