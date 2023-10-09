Армия Израиля ударила по 500 объектам в секторе Газа

Семь оперативных штабов ХАМАСа были уничтожены ночью 9 октября, заверяет ЦАХАЛ. Количество погибших израильтян превысило 700 человек.

Израильская армия сообщает, что ночью были атакованы сотни объектов, включая мечеть и жилой дом, в котором располагался военный штаб ХАМАСа.

The Times of Israel сообщает, что ЦАХАЛ уничтожил 425 палестинских солдат в секторе Газа.

Что касается мирного населения, то, по сообщению Минздрава Палестины, погибло 436 граждан и ранено больше двух тысяч. Израиль зафиксировал смерти более чем 700 граждан.

Палестина утверждает, что удерживает 130 израильских заложников. Сектор Газа покинули больше 123 тысяч палестинцев.