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    Армия Израиля ударила по 500 объектам в секторе Газа

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    Семь оперативных штабов ХАМАСа были уничтожены ночью 9 октября, заверяет ЦАХАЛ. Количество погибших израильтян превысило 700 человек.

    Израильская армия сообщает, что ночью были атакованы сотни объектов, включая мечеть и жилой дом, в котором располагался военный штаб ХАМАСа.

    The Times of Israel сообщает, что ЦАХАЛ уничтожил 425 палестинских солдат в секторе Газа.

    Что касается мирного населения, то, по сообщению Минздрава Палестины, погибло 436 граждан и ранено больше двух тысяч. Израиль зафиксировал смерти более чем 700 граждан.

    Палестина утверждает, что удерживает 130 израильских заложников. Сектор Газа покинули больше 123 тысяч палестинцев.

    © Фонтанка.Ру

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