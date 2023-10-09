На Васильевском острове в Петербурге пьяная мать пыталась задушить сына-семиклассника

В Петербурге задержана 50-летняя жительница Василеостровского района. Причиной послужили странные следы на шее ее ребенка. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 октября.

Накануне в восемь часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в травмпункт пришел 13-летний подросток с ушибом и кровоподтеками на шее. После оказания медицинской помощи юношу отпустили. На вопрос, откуда у него травмы, он ответил, что его душила мать.

В квартиру, где живет семья, сразу же отправилась инспектор по делам несовершеннолетних. Оттуда в отдел доставили 50-летнюю пьяную женщину. На нее составили протокол по административной статье о побоях и поместили в камеру.