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    Первые дни Эрмитажа в Сербии пройдут в конце октября — кроме выставок, в Белграде покажут кино и балет

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    Первые Дни Эрмитажа в Сербии откроются в Белграде 24 октября. В обширной программе: две выставки Эрмитажа, открытая лекция Михаила Пиотровского, кинопоказы фильмов «Императрицы» и «Петр I. Последний царь и первый император», а также балет, опера и археологическая конференция.

    Международное событие организовано Государственным Эрмитажем, Министерством культуры Сербии и компанией «Газпром нефть».

    Эрмитаж в течение месяца — с 24 октября по 24 ноября — покажет в Национальном музее Сербии две выставки. «Незримое искусство» — это инклюзивный проект, который даст посетителям возможность потрогать древние фрески, старинные ковры и тактильные макеты других произведений из эрмитажной коллекции, — то есть буквально прикоснуться к искусству. Вторая экспозиция представляет реплики дворцовых сервизов и историю династии Романовых. А 25 октября директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступит с открытой лекцией «Петербургские мосты культуры» в Университете Белграда.

    Также во время Дней Эрмитажа пройдут премьерные кинопоказы фильмов «Императрицы» и «Пётр I. Последний царь и первый император», которые представляет партнер события — проект «Газпрома» «Друзья Петербурга». В программе Дней Эрмитажа запланированы мастер-классы, семинары и круглые столы, а также российско-сербская научная археологическая конференция.

    В программу события включено также выступление в Национальном театре Белграда петербургского театра балета имени Леонида Якобсона, которое приурочено к 100-летию сербского балета, отмечаемому в этом году. Театр даст два представления с лучшими произведениями из своего репертуара. А 28 октября пройдет концерт знаменитого российского баритона, народного артиста России Василия Герелло.

    «Для меня огромное удовольствие, что Дни Эрмитажа впервые организуются в Сербии, — говорит Майя Гойкович, вице-премьер-министр, министр культуры Республики Сербия. — Это признание нашей культурной дипломатии и подтверждение того, что как страна мы достойны занимать важное место на международной художественной сцене. На протяжении всей истории мы показывали, что как народ умеем не только сохранять собственные традиции, но и уважать различия. Культура помогает нам лучше узнать друг друга и установить связь с другими народами, чтобы продолжать беречь имеющиеся у нас культурные сокровища и в то же время развивать современное творчество для будущих поколений».

    Она отмечает, что, помимо программы, представленной во время Дней Эрмитажа, для деятелей культуры открывается возможность обменяться опытом и расширить кругозор, чтобы генерировать новые идеи.

    Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа сообщил, что Сербия — первая страна Юго-Восточной Европы, где Эрмитаж запускает комплексную программу развития. «Дни Эрмитажа — лишь начало долгосрочной деятельности нашего музея в регионе, — добавил он. — В условиях непростой международной ситуации формат Дней Эрмитажа позволяет продолжать полноценный культурный диалог между дружественными странами, делиться друг с другом научным опытом и новыми открытиями в сфере науки и искусства. Мы делаем первый и очень важный шаг в развитии наших проектов в Сербии. И масштаб Дней Эрмитажа говорит о серьезности наших планов».

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