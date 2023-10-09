Первые дни Эрмитажа в Сербии пройдут в конце октября — кроме выставок, в Белграде покажут кино и балет

Первые Дни Эрмитажа в Сербии откроются в Белграде 24 октября. В обширной программе: две выставки Эрмитажа, открытая лекция Михаила Пиотровского, кинопоказы фильмов «Императрицы» и «Петр I. Последний царь и первый император», а также балет, опера и археологическая конференция. Международное событие организовано Государственным Эрмитажем, Министерством культуры Сербии и компанией «Газпром нефть». Эрмитаж в течение месяца — с 24 октября по 24 ноября — покажет в Национальном музее Сербии две выставки. «Незримое искусство» — это инклюзивный проект, который даст посетителям возможность потрогать древние фрески, старинные ковры и тактильные макеты других произведений из эрмитажной коллекции, — то есть буквально прикоснуться к искусству. Вторая экспозиция представляет реплики дворцовых сервизов и историю династии Романовых. А 25 октября директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступит с открытой лекцией «Петербургские мосты культуры» в Университете Белграда.

Также во время Дней Эрмитажа пройдут премьерные кинопоказы фильмов «Императрицы» и «Пётр I. Последний царь и первый император», которые представляет партнер события — проект «Газпрома» «Друзья Петербурга». В программе Дней Эрмитажа запланированы мастер-классы, семинары и круглые столы, а также российско-сербская научная археологическая конференция.

В программу события включено также выступление в Национальном театре Белграда петербургского театра балета имени Леонида Якобсона, которое приурочено к 100-летию сербского балета, отмечаемому в этом году. Театр даст два представления с лучшими произведениями из своего репертуара. А 28 октября пройдет концерт знаменитого российского баритона, народного артиста России Василия Герелло.

«Для меня огромное удовольствие, что Дни Эрмитажа впервые организуются в Сербии, — говорит Майя Гойкович, вице-премьер-министр, министр культуры Республики Сербия. — Это признание нашей культурной дипломатии и подтверждение того, что как страна мы достойны занимать важное место на международной художественной сцене. На протяжении всей истории мы показывали, что как народ умеем не только сохранять собственные традиции, но и уважать различия. Культура помогает нам лучше узнать друг друга и установить связь с другими народами, чтобы продолжать беречь имеющиеся у нас культурные сокровища и в то же время развивать современное творчество для будущих поколений».

Она отмечает, что, помимо программы, представленной во время Дней Эрмитажа, для деятелей культуры открывается возможность обменяться опытом и расширить кругозор, чтобы генерировать новые идеи.