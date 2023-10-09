Только тот, кто жил в СССР, ответит правильно на все 10 вопросов этого теста. Вам это по силам?

У советского человека вместо гаджетов было множество способов для развлечений. Игры на гитаре во дворе, встречи в гаражах, домино, шахматы, орлянка . Особняком в этом ряду стояли кроссворды. Те, кто хоть раз держал в руках сборник с советскими кроссвордами, говорят, что они были довольно сложными, и приходилось шерстить много изданий, чтобы докопаться до ответа. В общем, совсем не то, что сейчас — легкотня. Чтобы проверить это, мы достали из закромов сборник «40 кроссвордов» образца 1986 года и решили проверить, насколько действительно сложны задания. Ну как, вы с нами?

