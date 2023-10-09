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    Только тот, кто жил в СССР, ответит правильно на все 10 вопросов этого теста. Вам это по силам?

    Эти задания мы позаимствовали в советских кроссвордах

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    6 комментариев
    От советского человека требовалось не так уж много: допеть песню за отцом, решить кроссворд, построить коммунизм
    От советского человека требовалось не так уж много: допеть песню за отцом, решить кроссворд, построить коммунизмФото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    У советского человека вместо гаджетов было множество способов для развлечений. Игры на гитаре во дворе, встречи в гаражах, домино, шахматы, орлянка. Особняком в этом ряду стояли кроссворды. Те, кто хоть раз держал в руках сборник с советскими кроссвордами, говорят, что они были довольно сложными, и приходилось шерстить много изданий, чтобы докопаться до ответа. В общем, совсем не то, что сейчас — легкотня. Чтобы проверить это, мы достали из закромов сборник «40 кроссвордов» образца 1986 года и решили проверить, насколько действительно сложны задания. Ну как, вы с нами?

    Видимо, это один из самых несложных вопросов. Содружество. 8 букв

    Это тоже несложно. Слово на слуху и сейчас. Конторский служащий в некоторых капиталистических странах. 5 букв

    Композитор, автор музыки к фильму «Тихий Дон». 7 букв

    Героический эпос ряда тюркоязычных народов СССР. 6 букв

    Советский писатель, один из авторов сценария фильма «Два капитана». 7 букв

    Остров на озере Байкал. 6 букв

    Наука, изучающая продуктивное творческое мышление. 9 букв

    Агрегат для получения стали из расплавленного чугуна. 9 букв

    Персонаж чешского театра кукол. 8 букв

    Архипелаг вулканических и коралловых островов в Японии. 4 буквы

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    Только тот, кто жил в СССР, ответит правильно на все 10 вопросов этого теста. Вам это по силам?

    Нам остается только завидовать эрудированности разгадывателей советских кроссвордов

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    Только тот, кто жил в СССР, ответит правильно на все 10 вопросов этого теста. Вам это по силам?

    Не исключаем, что некоторые из этих вопросов вам тоже попадались в кроссвордах

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Только тот, кто жил в СССР, ответит правильно на все 10 вопросов этого теста. Вам это по силам?

    По степени эрудированности вы близки к гениям советских кроссвордов

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Только тот, кто жил в СССР, ответит правильно на все 10 вопросов этого теста. Вам это по силам?

    Кажется, перед нами составитель тех самых кроссвордов!

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    От советского человека требовалось не так уж много: допеть песню за отцом, решить кроссворд, построить коммунизм
    От советского человека требовалось не так уж много: допеть песню за отцом, решить кроссворд, построить коммунизмФото: Евгений Вдовин / 161.RU

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