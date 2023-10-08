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    Представительство России начало составлять списки для эвакуации из сектора Газа

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    4 комментария

    Представительство России при Палестинской национальной администрации начало составлять списки граждан страны на случай эвакуации из сектора Газа. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря представительства Алии Зариповой.

    «С сегодняшнего утра в представительство в Рамалле начали поступать обращения российских граждан с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа», — заявила она.

    Зарипова отметила, что никаких решений пока не принято. Пока речь идет только о списках. Она добавила, что пока идет активная фаза боевых действий, «это, в принципе, пока невозможно».

    Напомним, что по данным палестинской стороны, в ходе военных действий погибли 370 человек. Израильская сторона сообщает о 600 погибших. Счет пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

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    Комментарии 4

    Гость08 Окт 2023 в 19:17
    Зелёные человечки.
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