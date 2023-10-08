Представительство России начало составлять списки для эвакуации из сектора Газа

Представительство России при Палестинской национальной администрации начало составлять списки граждан страны на случай эвакуации из сектора Газа. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря представительства Алии Зариповой.



«С сегодняшнего утра в представительство в Рамалле начали поступать обращения российских граждан с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа», — заявила она.



Зарипова отметила, что никаких решений пока не принято. Пока речь идет только о списках. Она добавила, что пока идет активная фаза боевых действий, «это, в принципе, пока невозможно».

