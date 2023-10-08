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    Петербургская учительница заложила квартиру и отдала мошенникам почти 5 млн рублей. Так она хотела заработать

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    Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после нескольких крупных денежных переводов, которые совершила 72-летняя петербургская учительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти 8 октября.

    Педагог обратилась с заявлением в ведомство накануне. Пенсионерка, проживающая на Оборонной улице, увидела в интернете рекламу инвестиций и решила попробовать подзаработать. Она зарегистрировалась на сайте. Ей позвонил незнакомец, который проконсультировал, как создать учетную запись. В итоге учительница взяла кредитов на 2,7 миллиона рублей и перевела на отправленный незнакомцем счет.

    Через некоторое время консультант вернулся и сообщил, что для вывода всех заработанных денег (88 176 долларов США) нужно открыть кошелек и перевести на него 2 миллиона рублей. Что пенсионерка и сделала, правда для получения денег ей пришлось получить еще один кредит под залог квартиры. Сумма ущерба составила 4,7 миллиона рублей.

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