Петербургская учительница заложила квартиру и отдала мошенникам почти 5 млн рублей. Так она хотела заработать

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после нескольких крупных денежных переводов, которые совершила 72-летняя петербургская учительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти 8 октября.



Педагог обратилась с заявлением в ведомство накануне. Пенсионерка, проживающая на Оборонной улице, увидела в интернете рекламу инвестиций и решила попробовать подзаработать. Она зарегистрировалась на сайте. Ей позвонил незнакомец, который проконсультировал, как создать учетную запись. В итоге учительница взяла кредитов на 2,7 миллиона рублей и перевела на отправленный незнакомцем счет.