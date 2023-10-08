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    Умер бывший клавишник группы «Руки Вверх!» — джазовый пианист

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    16 комментариев

    На 37-м году жизни в Москве скончался бывший клавишник группы «Руки Вверх!» Владимир Капырин. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.

    По данным агентства, тело мужчины обнаружил его отец несколько дней назад, 5 октября. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. В данный момент причина смерти устанавливается.

    Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. С Сергеем Жуковым он гастролировал несколько лет. Капырин — джазовый пианист и лауреат различных фестивалей и конкурсов. Он также сотрудничал с квартетом Алексея Кузнецова (народный артист России, джазовый гитарист) и играл на живых концертах Трофима.

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    Комментарии 16

    zelf08 Окт 2023 в 15:27
    Вакцинация.
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