Умер бывший клавишник группы «Руки Вверх!» — джазовый пианист

На 37-м году жизни в Москве скончался бывший клавишник группы «Руки Вверх!» Владимир Капырин. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.



По данным агентства, тело мужчины обнаружил его отец несколько дней назад, 5 октября. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. В данный момент причина смерти устанавливается.

