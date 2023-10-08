Умер бывший клавишник группы «Руки Вверх!» — джазовый пианист

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По данным агентства, тело мужчины обнаружил его отец несколько дней назад, 5 октября. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. В данный момент причина смерти устанавливается.
Владимир Капырин родился 1 марта
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По данным агентства, тело мужчины обнаружил его отец несколько дней назад, 5 октября. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. В данный момент причина смерти устанавливается.
Владимир Капырин родился 1 марта
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