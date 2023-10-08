«Теперь ты можешь забрать свою мать». На Ленинском проспекте агрессивный мужчина набросился на женщину с ребенком

Полицейские разыскивают мужчину, который не постеснялся с ноги ударить прохожую в Красносельском районе Петербурга. Пострадавшую увезли в больницу, а герой попал в объектив камеры видеонаблюдения.

«Фонтанка.ру»

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, двумя днями ранее 39-летняя Юлия отправилась с сыном за покупками. У 100-го дома на Ленинском проспекте на них пошел незнакомец в коричневой куртке. Агрессор повалил женщину на асфальт, ударил ее ногой и спокойно пошагал дальше. Пострадавшую с переломом левой плечевой кости госпитализировали.



«Фонтанка» связалась с потерпевшей. «Я с этим мужчиной не знакома и никогда не разговаривала. Он шел в сторону нас ребенком, дергался. Я не понимаю, что случилось. Я его не провоцировала и к нему не обращалась, — отметила Юлия. — Я упала на бок, пыталась ногами отбиться. Я не слышала, что он говорил. Единственное, когда он уходил, сказал ребенку: "Теперь ты можешь забрать свою мать". У меня ребенок в шоке и он теперь боится выходить на улицу».



Соседи сказали Юлии, что агрессор живет с ней в одном районе. Мужчина якобы ухаживает за своей матерью и может иметь проблемы психического характера.

