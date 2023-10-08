«Ходят из дома в дом, убивая всех подряд», «люди поняли, что безопасности больше нет». Что происходит в городах Израиля

«Фонтанка» пообщалась с русскими очевидцами с севера и юга Израиля, они рассказали, как в одних городах встретили новости о нападении, а в других — вооруженных палестинцев и прилеты ракет.

В чатах россиян, переехавших в Израиль, делятся телефонами горячей линии психологической помощи, ищут попутчиков по пути с неспокойного юга на более мирный север и предлагают ночлег. А еще — массово банят тех, кто заходит пожелать победы Палестине.



«Мы живем в Хайфе, пока все спокойно. Чтобы кто-то уезжал — такого не знаю. Но знакомые говорят, что это самое сильное нападение за последнее время», — рассказала одна из жительниц «Фонтанке». По ее словам, в городе были огромные очереди на сдачу крови для пострадавших. Настолько, что доноров отпускали еще на входе в больницу — персонал чисто физически не справлялся с таким количеством народа.



В Ноф-ха-Галиле на севере Израиля объявлен режим чрезвычайной готовности, все жители установили приложение «Командование тыла», на которое поступит сигнал в случае атаки. На Голанских высотах начали проводить боевые учения. Пока в мэрии сообщают, что от министерства безопасности Израиля не было никаких указаний по их округу, поделилась с «Фонтанкой» Анна.

«Не паникуют. Сдают кровь и живут жизнь. Это Израиль», — рассказала Полина, жительница одного из северных городов Израиля. По всей стране дети не пошли в школу и детские сады, даже реабилитационные, а сыновей и мужей резервистов начали призывать в армию.



«Автомобильные пробки в ту сторону — призывают очень много солдат», — отмечает Александр. По его словам, скопления машин в сторону севера или на выезд из страны нет — «люди сами воюют за свои города, никто никуда не побежит». Он с семьей живет в Реховоте, в 20 километрах к юго-востоку от Тель-Авива. В шесть утра они проснулись от воя сирен.

«Ничего не предвещало. Мы здесь около девяти лет, таких ситуаций (с нападениями или обстрелами городов Израиля. — Прим. ред.) было несколько, но всегда сначала начинались обострения на границах. А тут сразу. И очень много ракет. Одна секунда — один взрыв. Грохотало прямо над нами», — рассказал он «Фонтанке».



Как отмечают жители, боевики Палестины пытались пробить защиту — такое количество ракет перегружает системы ПВО. «Они этого добились — ракета упала на соседнюю улицу. Взорвался автомобиль, все горело. Мы с балкона за этим наблюдали», — вспоминает Александр.



Фото: скрин соцсети Поделиться Поделиться





Когда начали появляться сообщения о том, что боевики Палестины проломили забор и зашли в израильские деревни, для жителей это выглядело как «абсолютная шиза», признается он. На его памяти с тех пор, как территории на границах отделили забором, никогда не было проникновения со стороны Палестины таких масштабов.



«Из Газы повыбирались боевики, зашли в кучу деревенек и просто ходят из дома в дом, убивая всех подряд, а дома — сжигая. До сих пор их не загнали обратно. Большинство убитых — это не от ракет, там 99% сбивается или не попадает. Убитые — это расстрелянные у себя дома», — рассказывает Александр из Тель-Авива. Сейчас он добрался до сестры, в квартире которой есть бомбоубежище.

В Реховоте, где обстановка была чуть спокойнее, жители выходили на лестничные площадки и половину дня там и провели. «Мы обосновались, набросали матрасиков. Большинство знакомых к сиренам привыкли. Самое страшное — то, что мы видим, как растет число убитых каждую минуту. Вот это понимание чудовищности происшествия, того, что за гранью представимого. Здесь очень большое доверие к армии, во всяком случае, было до сегодняшнего дня. Ключевое, что произошло — люди поняли, что чувства безопасности, в том числе и при соблюдении определенных правил, больше не существует», — подчеркнул Александр из Реховота.



Еще один житель Тель-Авива, который сейчас числится в резерве израильской армии, рассказывает, что утром была объявлена воздушная тревога. Жители слышали работу артиллерии и «бумы в небе». Подобное, по его воспоминаниям, было в 2021 году, когда начались беспорядки внутри страны и обстрелы со стороны Газы.

«Я тогда как раз служил на контракте с Сектором, мы были наготове, что, возможно, будет контакт, и надо будет оборонять нашу часть. Но в итоге ничего не было, ВВС неделю об этом писали, и все закончилось. Тут будем действовать по ситуации, пока сижу спокойно. Но да, давно не было подобной жести с захватом заложников и проникновением внутрь страны», — рассказал он «Фонтанке».



Еще один из жителей Никита приехал в Израиль по работе чуть больше месяца назад. По телефону он рассказал корреспонденту «Фонтанки», что через полторы недели планировал возвращаться к жене и детям в Россию. Во время начала вторжения он был на юге Израиля, под Офакимом. «Честно, у людей паника. Но вроде бы у нас все окей».



Во время звонка на другом конце провода прозвучал взрыв. Сначала один, потом второй, потом — крики. «Я перезвоню», — пообещал Никита.

На момент публикации он не перезвонил, телефон недоступен.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

