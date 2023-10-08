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    В Левашово тушили частный дом, есть погибший и пострадавший

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    Один человек пострадал, ещё один погиб в результате пожара, вспыхнувшего в посёлке Левашово Выборгского района Петербурга поздним вечером 7 октября.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, спасателей на проспект Карпова, 35, вызвали в одиннадцатом часу субботнего вечера. Помощь требовалась в двухэтажном частном доме, где по всей площади горел второй этаж.

    «В результате пожара пострадал человек, госпитализирован в медицинское учреждение. Погиб один человек», — рассказали в ведомстве.

    Огонь тушили силами трёх расчётов, на ликвидацию потребовался почти час.

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