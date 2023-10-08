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    Скажите, как вы носите сумку, а мы расскажем о ваших скрытых чертах

    В этом психологическом тесте всего один вопрос, зато очень подробное объяснение

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    2 комментария
    Иногда достаточно одного взгляда на человека, чтобы многое о нем узнать
    Иногда достаточно одного взгляда на человека, чтобы многое о нем узнатьФото: Евгений Вдовин / 161.RU
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    Инногда мы всё-таки завидуем психологам, потому что они знают такие хитрости, по которым могут быстро составить безошибочное первое мнение о человеке. А коллеги из Vokrugsveta.ru нам вообще нашептали, что психологи способны рассказать о скрытых чертах личности, едва взглянув на то, как человек носит сумку. Хотите проверить это на себе и узнать то, о чём раньше не догадывались? Тогда скорей выбирайте тот вариант, который подходит вам больше всего, нажимайте на соответствующую цифру, а мы вам всё расскажем.

    Внимательно посмотрите на этих пятерых и определите, кто из них больше похож на вас. По стилю ношения сумки, конечно же

    Внимательно посмотрите на этих пятерых и определите, кто из них больше похож на вас. По стилю ношения сумки, конечно же
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Скажите, как вы носите сумку, а мы расскажем о ваших скрытых чертах

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    Иногда достаточно одного взгляда на человека, чтобы многое о нем узнать
    Иногда достаточно одного взгляда на человека, чтобы многое о нем узнатьФото: Евгений Вдовин / 161.RU

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