Скажите, как вы носите сумку, а мы расскажем о ваших скрытых чертах

Инногда мы всё-таки завидуем психологам, потому что они знают такие хитрости, по которым могут быстро составить безошибочное первое мнение о человеке. А коллеги из Vokrugsveta.ru нам вообще нашептали, что психологи способны рассказать о скрытых чертах личности, едва взглянув на то, как человек носит сумку. Хотите проверить это на себе и узнать то, о чём раньше не догадывались? Тогда скорей выбирайте тот вариант, который подходит вам больше всего, нажимайте на соответствующую цифру, а мы вам всё расскажем.