Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал жителей Газы «уходить сейчас»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с обращением, в котором пообещал «отомстить ХАМАСу за этот черный день» и позаботиться о том, чтобы это не повторилось.



«Армия обороны Израиля немедленно использует всю свою силу против возможностей Хамаса», — цитирует его канал N12.

В своем заявлении премьер-министр обратился к палестинцам.

«Я призываю жителей Газы — уходите сейчас, — сказал он. — Мы будем действовать везде и со всей силой. Силы ЦАХАЛа очищают поселения от последних террористов. Они ходят из поселения в поселение, из дома в дом и возвращают нам контроль».