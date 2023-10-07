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    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал жителей Газы «уходить сейчас»

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    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с обращением, в котором пообещал «отомстить ХАМАСу за этот черный день» и позаботиться о том, чтобы это не повторилось.

    «Армия обороны Израиля немедленно использует всю свою силу против возможностей Хамаса», — цитирует его канал N12.

    В своем заявлении премьер-министр обратился к палестинцам.

    «Я призываю жителей Газы — уходите сейчас, — сказал он. — Мы будем действовать везде и со всей силой. Силы ЦАХАЛа очищают поселения от последних террористов. Они ходят из поселения в поселение, из дома в дом и возвращают нам контроль».

    Это не первое заявление Нетаньяху за день. Днем он назвал нынешнюю эскалацию арабо-израильского конфликта «войной».

    Напомним, сигналы тревоги разбудили жителей Израиля в полседьмого утра субботы — страна подверглась массовому ракетному обстрелу. По последним данным, в Израиле погибло уже 200 человек, свыше 1400 раненных, в том числе 18 — в критическом состоянии, 267 — в тяжелом. В Палестине за день убито 230 граждан, ранено — почти 1700.

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