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    Спецоперация на Украине

    Кадыров предложил отменить выборы президента из-за СВО: новости спецоперации за 7 октября

    Главные события последних суток

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    18 комментариев
    Кадыров считает, что во время вооруженного конфликта не следует выбирать главу страны
    Кадыров считает, что во время вооруженного конфликта не следует выбирать главу страныФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 октября.

    При обстреле Белгородской области погиб мужчина

    Утром 7 октября поселок Уразово Валуйского городского округа был обстрелян.

    — Мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Он сообщил, что в результате обстрела 14 домовладений получили повреждения.

    Кадыров призвал отменить выборы президента

    Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России, которые должны состояться в 2024 году, в связи с проведением СВО. Об этом он заявил на акции в честь дня рождения Владимира Путина в Грозном, передает ТАСС.


    — Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну, — сказал Кадыров.

    Атака Московской области

    ПВО сбила беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

    — Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — написал Собянин в своем телеграм-канале.

    В Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли «попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа».

    На фоне атаки московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали работу. Специалисты выявили незначительные разрушения частного дома в подмосковной Истре, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.

    Словакия остановила военную помощь Украине

    Правительство Словакии приняло решение остановить оказание дальнейшей военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Politico.

    — Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять никакой военной продукции на Украину, — приводит издание слова представителя правительства республики.

    30 сентября на парламентских выборах в Словакии победила партия «Курс — социальная демократия» Роберта Фицо, ранее он дважды занимал пост премьер-министра страны. В ходе предвыборной кампании Роберт Фицо заявлял, что будет выступать против военной помощи Украине.

    Кадыров считает, что во время вооруженного конфликта не следует выбирать главу страны
    Кадыров считает, что во время вооруженного конфликта не следует выбирать главу страныФото: Роман Данилкин / 63.RU

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