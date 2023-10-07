Кадыров предложил отменить выборы президента из-за СВО: новости спецоперации за 7 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 октября.
При обстреле Белгородской области погиб мужчина
Утром 7 октября поселок Уразово Валуйского городского округа был обстрелян.
— Мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что в результате обстрела 14 домовладений получили повреждения.
Кадыров призвал отменить выборы президента
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России, которые должны состояться в 2024 году, в связи с проведением СВО. Об этом он заявил на акции в честь дня рождения Владимира Путина в Грозном, передает ТАСС.
— Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну, — сказал Кадыров.
Атака Московской области
ПВО сбила беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
— Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — написал Собянин в своем телеграм-канале.
В Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли «попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа».
На фоне атаки московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали работу. Специалисты выявили незначительные разрушения частного дома в подмосковной Истре, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
Словакия остановила военную помощь Украине
Правительство Словакии приняло решение остановить оказание дальнейшей военной помощи Украине. Об этом сообщает газета Politico.
— Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять никакой военной продукции на Украину, — приводит издание слова представителя правительства республики.
30 сентября на парламентских выборах в Словакии победила партия «Курс — социальная демократия» Роберта Фицо, ранее он дважды занимал пост премьер-министра страны. В ходе предвыборной кампании Роберт Фицо заявлял, что будет выступать против военной помощи Украине.