Кадыров предложил отменить выборы президента из-за СВО: новости спецоперации за 7 октября

Кадыров считает, что во время вооруженного конфликта не следует выбирать главу страны

Кадыров считает, что во время вооруженного конфликта не следует выбирать главу страны Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 октября.

При обстреле Белгородской области погиб мужчина

Утром 7 октября поселок Уразово Валуйского городского округа был обстрелян.

— Мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



Он сообщил, что в результате обстрела 14 домовладений получили повреждения.

Кадыров призвал отменить выборы президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России, которые должны состояться в 2024 году, в связи с проведением СВО. Об этом он заявил на акции в честь дня рождения Владимира Путина в Грозном, передает ТАСС.