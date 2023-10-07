Пропавшего петербуржца нашли мёртвым в реке Глухарке

Поиски пропавшего в конце сентября молодого мужчины закончились в Приморском районе Петербурга. Его достали из воды мёртвым и с кровоподтёками на лице.



Тело в реке Глухарке у Шуваловского проспекта, 74, накануне днём заметила женщина, стало известно «Фонтанке» 7 октября. На берег вытащили мужчину, медицинская помощь ему уже не требовалась.

Личность погибшего установлена. Это петербуржец, который жил неподалёку — на Богатырском проспекте. В понедельник с сообщением о пропаже в полицию обращалась его мать. По её словам, связаться с сыном она не могла с 26 сентября, в свою квартиру в это время он не приходил. Вскоре к поискам подключились волонтёры.