В центре Петербурга уборщица нашла 1,6 миллиона и накормила семью. Ей предъявили воровство

Открыточные виды Петербурга настолько заворожили гостя из Индонезии, что он забыл набитую деньгами сумку в центре города. Добрым словом его вспоминали в Душанбе.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 октября, сумки 39-летний иностранец хватился 26 сентября. Ночью он отдыхал в ресторане на Невском проспекте, 100, так, что пропустил момент, когда лишился денег, документов и наушников. В полиции возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере — общий ущерб превысил 1,6 миллиона рублей.
Найти новоявленного миллионера помогли в том числе камеры наблюдения. На видео попала уборка веранды утром 26 сентября и момент, когда женщина находит «клад».
ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
«Кафе подметала и нашла сумку. Открыла — деньги. Отправляла домой <…> в Душанбе», — рассказала в полиции 56-летняя приезжая из Таджикистана. В Петербурге она работала уборщицей, но жила с нарушением миграционного законодательства.
Три дня назад женщину задержали у дома № 15 на улице Чехова — там находится 78-й отдел полиции. Вину она признала.