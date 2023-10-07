В центре Петербурга уборщица нашла 1,6 миллиона и накормила семью. Ей предъявили воровство

Открыточные виды Петербурга настолько заворожили гостя из Индонезии, что он забыл набитую деньгами сумку в центре города. Добрым словом его вспоминали в Душанбе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 октября, сумки 39-летний иностранец хватился 26 сентября. Ночью он отдыхал в ресторане на Невском проспекте, 100, так, что пропустил момент, когда лишился денег, документов и наушников. В полиции возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере — общий ущерб превысил 1,6 миллиона рублей.