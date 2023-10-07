Умер секретарь новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов. Его машина взорвалась

В Херсонской области умер исполнительный секретарь новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов, сообщает 7 октября ТАСС. Он получил тяжелые травмы при подрыве автомобиля в Новой Каховке сегодня утром.



«Владимир Малов умер в 14:40», — сообщил агентству представитель оперштаба Новой Каховки.



Машина Малова взорвалась около 09:30 мск. В больницу его привезли в крайне тяжелом состоянии, врачи ничего не смогли сделать.



О подрыве автомобиля, в котором ехал Малов, утром в субботу сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

