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    Умер секретарь новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов. Его машина взорвалась

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    В Херсонской области умер исполнительный секретарь новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов, сообщает 7 октября ТАСС. Он получил тяжелые травмы при подрыве автомобиля в Новой Каховке сегодня утром.

    «Владимир Малов умер в 14:40», — сообщил агентству представитель оперштаба Новой Каховки.

    Машина Малова взорвалась около 09:30 мск. В больницу его привезли в крайне тяжелом состоянии, врачи ничего не смогли сделать.

    О подрыве автомобиля, в котором ехал Малов, утром в субботу сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Работают все оперативные службы и правоохранительные органы. Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные — привлечены к уголовной ответственности», — написал Сальдо в своем официальном телеграм-канале.

    Глава Херсонской области сразу назвал случившееся терактом.

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