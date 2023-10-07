Трое школьников угодили под колёса машин в Петербурге и Кудрово: одна ехала по «зебре», двое бежали мимо

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварий, в результате которых медицинская помощь потребовалась детям. За день в Красносельском районе Петербурга и областном Кудрово пострадали трое.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 октября, накануне в девятом часу утра первоклассница попала под колёса Audi Q5 на Европейском проспекте, 16/2, в Кудрово. По информации ведомства, девочка ехала по пешеходному переходу на самокате, родителей с ней не было.
Семилетнюю пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. За рулём кроссовера, по данным «Фонтанки», был 23-летний житель Невского района Петербурга. В этом году на нарушении ПДД он попадался четырежды, в том числе за проезд на красный и превышение скорости.
В Красносельском районе Петербурга пострадали 9-летний третьеклассник и 12-летняя шестиклассница. Мальчик сломал ноги, угодив под «Киа Рио» на 2-й Комсомольской улице около четырёх часов после полудня. Тремя часами позже на проспекте Доблести, 24, на пути «Рено Логан» под управлением 32-летнего приезжего из Узбекистана оказалась девочка.
Обоих пострадавших увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. В полицейском главке уточнили, что дети попали в ДТП вне зоны пешеходного перехода.
Водителя «Киа» — 44-летнюю жительницу Кировского района города — с января привлекали к административной ответственности 14 раз. В каждом втором случае за превышение скорости. Иностранца можно назвать образцовым водителем — он получил только один штраф.