Трое школьников угодили под колёса машин в Петербурге и Кудрово: одна ехала по «зебре», двое бежали мимо

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварий, в результате которых медицинская помощь потребовалась детям. За день в Красносельском районе Петербурга и областном Кудрово пострадали трое.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 октября, накануне в девятом часу утра первоклассница попала под колёса Audi Q5 на Европейском проспекте, 16/2, в Кудрово. По информации ведомства, девочка ехала по пешеходному переходу на самокате, родителей с ней не было.

Семилетнюю пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. За рулём кроссовера, по данным «Фонтанки», был 23-летний житель Невского района Петербурга. В этом году на нарушении ПДД он попадался четырежды, в том числе за проезд на красный и превышение скорости.