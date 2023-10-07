    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, вос

    730мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd100.49eur106.01

    Трое школьников угодили под колёса машин в Петербурге и Кудрово: одна ехала по «зебре», двое бежали мимо

    1308
    обсудить

    Полицейские устанавливают все обстоятельства аварий, в результате которых медицинская помощь потребовалась детям. За день в Красносельском районе Петербурга и областном Кудрово пострадали трое.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 октября, накануне в девятом часу утра первоклассница попала под колёса Audi Q5 на Европейском проспекте, 16/2, в Кудрово. По информации ведомства, девочка ехала по пешеходному переходу на самокате, родителей с ней не было.

    Семилетнюю пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. За рулём кроссовера, по данным «Фонтанки», был 23-летний житель Невского района Петербурга. В этом году на нарушении ПДД он попадался четырежды, в том числе за проезд на красный и превышение скорости.

    В Красносельском районе Петербурга пострадали 9-летний третьеклассник и 12-летняя шестиклассница. Мальчик сломал ноги, угодив под «Киа Рио» на 2-й Комсомольской улице около четырёх часов после полудня. Тремя часами позже на проспекте Доблести, 24, на пути «Рено Логан» под управлением 32-летнего приезжего из Узбекистана оказалась девочка.

    Обоих пострадавших увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. В полицейском главке уточнили, что дети попали в ДТП вне зоны пешеходного перехода.

    Водителя «Киа» — 44-летнюю жительницу Кировского района города — с января привлекали к административной ответственности 14 раз. В каждом втором случае за превышение скорости. Иностранца можно назвать образцовым водителем — он получил только один штраф.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close