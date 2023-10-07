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    На проспекте Стачек мужчина разбился, упав в шахту лифта

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели рабочего в Кировском районе Петербурга 7 октября.

    По предварительным данным, 32-летний гражданин Узбекистана упал в шахту лифта с последнего этажа семиэтажки на проспекте Стачек, 59. Это жилой дом, в котором по заказу Фонда капитального ремонта меняют лифтовое оборудование. По графику к середине следующей недели старое оборудование должно быть демонтировано.

    Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. На месте работают сотрудники Следственного комитета. Соблюдение законодательства об охране труда проверит прокуратура.

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    Рабочий упал в шахту лифта
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