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    В Сосновке до потери сознания избили бизнесмена. Он очнулся, обеднев на 1,2 млн рублей

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    Полиция ищет разбойников, напавших на директора строительной компании в Выборгском районе Петербурга. К нему подобрались со спины.

    34-летний бизнесмен поступил в Александровскую больницу накануне с закрытой черепно-мозговой травмой и ранением бедра, стало известно «Фонтанке» 7 октября. Он рассказал, что своим состоянием обязан двум незнакомцам, напавшим на него в парке Сосновка около девяти часов вечера.

    Разглядеть их мужчина не успел. По его словам, на него налетели со спины и ударили по голове и в ногу так, что он упал и потерял сознание. Придя в себя, увидел кровь и не нашёл ни документов на машину, ни кошелька, в котором кроме карт были 1,2 млн рублей.

    После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили долечиваться дома. Полицейские Выборгского района ищут преступников. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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