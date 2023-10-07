В Сосновке до потери сознания избили бизнесмена. Он очнулся, обеднев на 1,2 млн рублей

Полиция ищет разбойников, напавших на директора строительной компании в Выборгском районе Петербурга. К нему подобрались со спины.



34-летний бизнесмен поступил в Александровскую больницу накануне с закрытой черепно-мозговой травмой и ранением бедра, стало известно «Фонтанке» 7 октября. Он рассказал, что своим состоянием обязан двум незнакомцам, напавшим на него в парке Сосновка около девяти часов вечера.

Разглядеть их мужчина не успел. По его словам, на него налетели со спины и ударили по голове и в ногу так, что он упал и потерял сознание. Придя в себя, увидел кровь и не нашёл ни документов на машину, ни кошелька, в котором кроме карт были 1,2 млн рублей.