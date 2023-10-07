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    Десять человек эвакуировали из-за пожара на Щербакова. Одного — в больницу

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    Не до сна было жильцам двенадцатиэтажки Приморского района Петербурга: в ночь на субботу там тушили квартирный пожар.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, пожарных на улицу Щербакова, 9, вызвали около половины третьего ночи 7 октября. Прибывшие на место спасатели обнаружили очаг возгорания в двухкомнатной квартире. Огонь охватил комнату площадью 10 квадратных метров.

    По данным ведомства, из опасной зоны эвакуировали десять человек. Одного пострадавшего увезли в больницу.

    Силами трёх расчётов пожар потушили примерно за полчаса.

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