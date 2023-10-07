Десять человек эвакуировали из-за пожара на Щербакова. Одного — в больницу

Не до сна было жильцам двенадцатиэтажки Приморского района Петербурга: в ночь на субботу там тушили квартирный пожар.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, пожарных на улицу Щербакова, 9, вызвали около половины третьего ночи 7 октября. Прибывшие на место спасатели обнаружили очаг возгорания в двухкомнатной квартире. Огонь охватил комнату площадью 10 квадратных метров.

По данным ведомства, из опасной зоны эвакуировали десять человек. Одного пострадавшего увезли в больницу.

Силами трёх расчётов пожар потушили примерно за полчаса.