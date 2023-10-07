«Призывал распространить фото». На активиста Кострова пожаловались в прокуратуру

На градозащитного активиста и администратора сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова пожаловались в петербургскую прокуратуру. Как стало известно 6 октября «Фонтанке», заявитель остался недоволен публикацией во «ВКонтакте».
Пост, о котором говорится в жалобе, касался ремонта ограды казарм лейб-гвардии Преображенского полка на пересечении улицы Радищева и Виленского переулка. Костров показывал результаты работ и высказывался касательно их качества.
Автор обращения попросил проверить, не нарушил ли активист этой публикацией статьи УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ) и оскорблениях представителей власти (ст. 319 УК РФ). Заявитель отметил, что Костров «явно призывает своих подписчиков «распространить эти фотографии».
В жалобе также говорится о «попытке мобилизовать общественность для публичного возмущения, негодования и протестов», возможном «обострении общественной обстановки» и стимулировании «неконтролируемых действий со стороны его подписчиков».
Как заявил Костров в беседе с «Фонтанкой», о жалобе он не знает и с заявителем не знаком. Активист посетовал, что так и не получил ответа от СК на свое заявление по поводу ремонта ограды.
В КГИОП и комитете по благоустройству Кострову сообщили, что ограда не является объектом культурного наследия. Что касается даты постройки ограды, КГИОП, как говорится в ответе (есть в распоряжении редакции), она неизвестна.
В комитете заверили, что направили соответствующий запрос в администрацию Центрального района.