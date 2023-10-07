«Призывал распространить фото». На активиста Кострова пожаловались в прокуратуру

На градозащитного активиста и администратора сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова пожаловались в петербургскую прокуратуру. Как стало известно 6 октября «Фонтанке», заявитель остался недоволен публикацией во «ВКонтакте».



Пост, о котором говорится в жалобе, касался ремонта ограды казарм лейб-гвардии Преображенского полка на пересечении улицы Радищева и Виленского переулка. Костров показывал результаты работ и высказывался касательно их качества.

Автор обращения попросил проверить, не нарушил ли активист этой публикацией статьи УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ) и оскорблениях представителей власти (ст. 319 УК РФ). Заявитель отметил, что Костров «явно призывает своих подписчиков «распространить эти фотографии».

