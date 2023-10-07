    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    753мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd100.49eur106.01

    «Призывал распространить фото». На активиста Кострова пожаловались в прокуратуру

    2140
    20 комментариев

    На градозащитного активиста и администратора сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова пожаловались в петербургскую прокуратуру. Как стало известно 6 октября «Фонтанке», заявитель остался недоволен публикацией во «ВКонтакте».

    Пост, о котором говорится в жалобе, касался ремонта ограды казарм лейб-гвардии Преображенского полка на пересечении улицы Радищева и Виленского переулка. Костров показывал результаты работ и высказывался касательно их качества.

    Автор обращения попросил проверить, не нарушил ли активист этой публикацией статьи УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ) и оскорблениях представителей власти (ст. 319 УК РФ). Заявитель отметил, что Костров «явно призывает своих подписчиков «распространить эти фотографии».

    Фото: Ярослав Костров
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Ярослав Костров
    ПоделитьсяПоделиться

    В жалобе также говорится о «попытке мобилизовать общественность для публичного возмущения, негодования и протестов», возможном «обострении общественной обстановки» и стимулировании «неконтролируемых действий со стороны его подписчиков».

    Как заявил Костров в беседе с «Фонтанкой», о жалобе он не знает и с заявителем не знаком. Активист посетовал, что так и не получил ответа от СК на свое заявление по поводу ремонта ограды.

    В КГИОП и комитете по благоустройству Кострову сообщили, что ограда не является объектом культурного наследия. Что касается даты постройки ограды, КГИОП, как говорится в ответе (есть в распоряжении редакции), она неизвестна.

    В комитете заверили, что направили соответствующий запрос в администрацию Центрального района.

    Фото: Ярослав Костров
    Фото: Ярослав Костров

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    КостровЖалобаПрокуратура
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close