Помогите пятилетнему Андрюше из Ленобласти победить саркому

Около двух лет назад у маленького Андрюши обнаружили злокачественную опухоль позвоночника. Врачи назначили несколько курсов химиотерапии, поскольку оперировать опухоль было нельзя из-за опасения повредить позвоночник. Лечение дало положительные результаты. Но, чтобы полностью уничтожить раковые клетки, нужна протонная терапия. Только квот на эту терапию сейчас нет.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Андрюша Леонов, 5 лет.

Злокачественная опухоль позвоночника — саркома Юинга.



Спасёт химиотерапия и протонная терапия. Не хватает 3 443 035 ₽.

«Сын рос здоровым, ходил в детский сад. Но в конце 2021 года вдруг пожаловался на боль под правой коленкой. Андрюше назначили УЗИ сустава, отклонений не нашли. Но в крови обнаружился запредельно высокий уровень С-реактивного белка — показателя воспаления в организме. Ревматолог предположил болезнь суставов, назначил противовоспалительный препарат, однако боль в ноге не проходила: она то уменьшалась, то вновь усиливалась, вызывая хромоту у сына.



Тогда Андрюше провели КТ органов брюшной полости и малого таза, выяснилось, что из крестцовой области позвоночника выросла злокачественная опухоль. Она разрослась, мешала работе мочевого пузыря и кишечника, метастазы проникли в лёгкие. После биопсии опухоли врачи поставили диагноз: агрессивный рак костей, саркома Юинга.

Оперировать было нельзя — хирурги могли повредить позвоночник и сын перестал бы ходить. Андрюше назначили химиотерапию. После восьми курсов химии опухоль больше не видна на снимках МРТ. Но раковые клетки полностью не убиты — победить саркому Юинга можно лишь с помощью протонной терапии, которая уничтожит их и сделает это прицельно, не навредив позвоночнику и внутренним органам.



Начинать облучение нужно как можно быстрее, параллельно сын должен пройти ещё курс химиотерапии. Однако в клинике квот на лечение сейчас нет — остаётся лечиться платно. Нам такие огромные деньги взять негде: муж работает водителем, я рядом с Андрюшей в больнице. Пожалуйста, спасите сына!» Анна Леонова, Ленинградская область.



Николай Воробьев, заведующий отделением протонной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая диагноз, месторасположение опухоли, объём проведённого лечения, Андрею по жизненным показаниям требуется проведение курса протонной терапии на фоне химиотерапии. Мы будем подавать максимальные дозы радиации в центр первичной области опухоли, снизив интенсивность излучения на её границе. Таким образом, эффективность лечения остаётся высокой, а последствия облучения на здоровые ткани минимизируются. Данный метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребёнка».

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