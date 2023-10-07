В России разработали препарат для лечения рака светом. Разбираемся, сможет ли страна с его помощью победить онкологию

По словам медиков, новый препарат вряд ли станет «прорывом» Фото: Илья Бархатов / 74.RU Поделиться Поделиться





В России начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. Новое лекарство не имеет зарубежных аналогов, а на ранних стадиях болезни способно и вовсе заменить хирургическое вмешательство. По крайней мере, так заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Чтобы обеспечить препаратом всю страну, столичное предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год.



Неужели Россия наконец сможет победить онкологию? Сколько будет стоить новое лекарство? Кто сможет им вылечиться? Мы задали эти вопросы ведущим онкологам страны. Разбираемся, станет ли московский препарат прорывом в лечении самой непредсказуемой болезни. Разработка прошлого века Лечение онкозаболеваний с помощью света в медицине называют фотодинамической терапией — или просто ФДТ. Этот метод основан на взаимодействии света и химических веществ. Принцип работы прост: пациенту внутривенно вводят фотосенсибилизатор — специальное вещество, которое накапливается в опухолевых клетках и делает их более чувствительными к свету. Затем на патологические ткани воздействуют лучом лазера или световода. В результате новообразование практически полностью разрушается.



По словам онколога, заслуженного врача России Андрея Коржикова, такой метод лечения не нов: его начали применять еще в 1960-х в США, затем — в Германии. — Это не прорыв, вопросом ФДТ занимаются с самого начала прошлого века. И наши врачи широко его применяют, и зарубежные, — сказал он. Впервые метод ФДТ был описан в лаборатории Мюнхенского университета в 1900 году. Уже в 1903-м ФДТ стала применяться для лечения больных раком кожи, псориазом и герпесом. В СССР первый фотосенсибилизатор — «Фотогем» — был разработан во второй половине 1980-х годов. Препарат успешно прошел клиническую проверку и с 1996 года разрешен для медицинского применения.

За более чем 100 лет на фармацевтическом рынке появилось несколько различных видов фотосенсибилизаторов. На сегодняшний день их ассортимент достаточно широк и продолжает расширяться в поисках идеального препарата.

Лечит, но не всё Методика ФДТ, как правило, применяется для лечения поверхностных или начальных форм рака. По словам Коржикова, она может использоваться и в запущенных случаях, если пациент не может перенести агрессивные методы лечения опухоли (лучевую или химиотерапию) в силу возраста или сопутствующих заболеваний.

Фотодинамическая терапия имеет достаточно узкие показания. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв объяснил, что в основном таким методом лечат рак кожи. При таком заболевании ФДТ достаточно эффективна. В ряде случаев она также может применяться для инактивации опухолей желудка, пищевода, трахеи, мочевого пузыря, шейки матки — для этого врачи используют эндоскоп.

«Методика не более эффективна, чем хирургическое вмешательство, это просто один из методов лечения» Андрей Коржиков, онколог

Источник MSK1.RU также рассказал, что нередко ФДТ применяется тогда, когда исчерпаны все другие методы лечения и шансов на выздоровление больше нет. Пациенту назначают лечение светом для того, чтобы показать, что «он не брошен» и борьба продолжается.

Плюсы и минусы терапии По словам врачей, лечение фотодинамической терапией имеет ряд преимуществ: она безболезненна, безопасна и может проводиться несколько раз до достижения нужного результата. Так как световой луч воздействует только на раковые клетки, здоровые ткани остаются нетронутыми.

ФДТ также не требует наркоза и легко переносится пожилыми пациентами. После такой терапии, уточнил Коржиков, осложнения встречаются крайне редко. Еще одно преимущество — метод можно сочетать с другими способами лечения рака. Недостаток ФДТ состоит в том, что она не способна уничтожить метастазы и злокачественные образования, которые находятся в зоне, недоступной для световых лучей. Также терапия имеет довольно долгий восстановительный период: например, пациентам с раком кожи придется почти 30 дней избегать солнечного света после процедуры. Зачем нужен новый препарат? По словам медиков, дефицита фотосенсибилизаторов в России нет и не было — их количество и разнообразие только растет. Чем московское лекарство будет отличаться от остальных, пока неясно, но вряд ли препарат является «прорывным». — Раньше было обязательным, чтобы в каждом диспансере хранились фотосенсибилизаторы для применения ФДТ. Сейчас их, наоборот, убрали, потому что это очень узкая методика, — рассказал MSK1.RU заведующий отделением лекарственной терапии НМИЦ онкологии имени Блохина Алексей Трякин.

По мнению Пылёва, московские специалисты могли просто импортозаместить один из зарубежных препаратов. Однако острой потребности в их производстве не было.

«Сказать, что это выдающееся наше достижение, нельзя» Андрей Пылёв, врач-онколог

Коржиков подчеркнул, что налаживание бесперебойного производства препарата, конечно, носит позитивный характер. Сколько это будет стоить? Каким бы передовым ни был новый препарат, платить за него не придется. Пылёв подчеркнул, что лечение методом ФДТ входит в систему ОМС. Поэтому для всех пациентов московская разработка должна быть бесплатной.

Между тем специалисты по-прежнему ищут средство, которым однажды смогут победить рак навсегда. По словам Трякина, в настоящее время развиваются генная терапия и лечение рака активированными клетками, которые атакуют опухоль.

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