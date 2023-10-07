Змий-искуситель или король мотивации: простой тест — есть ли у вас зависимость от быстрых удовольствий?

Если утром за кофе вы пролистали ленту новостей, а после этого вам снова хочется лечь в кровать и ничего не делать — это тревожный сигнал Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Дофамин принято называть гормоном удовольствия, но на самом деле это нейромедиатор, который отвечает не только за удовольствие, но и за мотивацию. Оказывается, мотивацию он «раздает» не просто так, а по определенным законам. Поэтому один человек всё успевает и завершает проекты вовремя, а второй нахватывает много задач, а ближе к сроку выясняется, что за половину он даже не брался, но при этом выгорел и ушел в закат. Редакция Городских порталов попыталась разобраться, как дешевый дофамин тихо отравляет нашу жизнь.



Дешевый дофамин Психотерапевт Андрей Курпатов объясняет: дофамин является мотивирующей силой, обеспечивающей нашу вовлеченность в деятельность. Он поднимает тонус и заставляет нас «добежать до финиша» и добиться своих целей. А вот если вы не чувствуете в себе силы даже поставить эти самые цели, ощущаете выгорание и усталость — это может быть связано как раз с тем же дофамином. А точнее, с его бездумной растратой. Андрей Курпатов — президент Высшей школы методологии, основатель интеллектуального кластера «Игры разума» в Санкт-Петербурге, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера, известный в России психотерапевт.

— Это химическое вещество, которое вырабатывается мозгом, и если мы постоянно расходуем дофамин, то моментов высокой концентрации дофамина в мозге становится всё меньше. Получается, мы с вами совершаем много деятельности, тратим много дофамина, но по чуть-чуть, и у нас не возникает моментов, когда мы собраны, сконцентрированы, и нас дофамин «тащит» к поставленной цели, — рассказывает эксперт. Всё это происходит из-за дешевого дофамина: например, вы открываете социальную сеть и ожидаете увидеть там кого-то, на кого вы подписаны, — в этот момент незаметно вы уже тратите дофамин. Или открываете новость и информация в ней также «крадет» немного дофамина. Замечали — многие радуются не красивой фотографии, а сразу думают только о том, сколько лайков и комментариев она соберет, если окажется в социальных сетях.

Мозгу всё равно, насколько важной была информация, которую вы получили, — он вырабатывает дофамин, а вы тратите его на каждый информационный стимул по чуть-чуть. Андрей Курпатов / YouTube.com

Ситуация: вы потратили дофамин, мотивации нет. Если после этого вам нужно сделать какую-то большую работу или сосредоточиться на чем-то, на это уже не хватит сил. Выход на созидательную деятельность требует от вас вовлеченности, а для этого нужно, чтобы дофамин подкопился, и тогда он может потратиться на эту интеллектуальную работу. Дешевый дофамин — это и есть основа прокрастинации.



Как проверить себя? Задача: исключить поступление дешевого дофамина. Если при этом вы чувствуете себя спокойно, у вас прилив сил и вы готовы взяться за большие дела — всё в порядке. Другой вариант — вы отказались от социальных сетей и компьютерных игр, засекаете время, сколько у вас не возникает желания взять в руки телефон или сесть за компьютер. Если за это время вы не приступили ни к какой серьезной деятельности и чувствуете внутреннее напряжение и ломку, бывает даже температурные изменения, сердцебиение, чувство беспокойства и суетливость — значит, вы, скорее всего, заложник дешевого дофамина.



Психотерапевт Андрей Курпатов объясняет: мы должны научиться так жить с технологиями, чтобы они нас не разрушали. Выделите себе один час в сутках и насладитесь тем, что вам интересно в интернете (гарантируем, вы не выдержите час и захотите переключиться и посмотреть что-нибудь еще). Как еще ощущается нехватка дофамина Дофамин толкает нас искать что-то новое, пробовать, открывать, предвкушать, двигаться вперед. Нехватку его будут ощущать те, у кого часто появляются такие мысли: ничего хорошего не будет; я неудачник, и даже пробовать завести новые отношения нет смысла; меня впереди не ждет ничего интересного; мир очень скучный.

Петр Галигабаров — практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт. — Человек застревает в зоне комфорта как минимум, — говорит Петр Галигабаров. — Оставаясь в привычном, человек начинает испытывать скуку, тревога его нарастает. Поэтому лучше понемногу и постоянно осваивать новые фокусы внимания, действия, навыки. А если повысить уровень дофамина алкоголем? Профессор Оксана Драпкина объяснила, что прибегать к помощи алкоголя, чтобы поднять себе настроение, плохая идея. Спиртное — это депрессант, оно угнетает работу центральной нервной системы. По ее словам, небольшая доза алкоголя на самом деле повышает уровень дофамина и серотонина — человек расслабляется и чувствует небольшую эйфорию. Но если продолжать выпивать, наступает сонливость, речь и координация нарушаются, человек засыпает. Неоднократное употребление спиртного ведет к тому, что организм привыкает к выработке гормонов. Без стимуляции возникают депрессия и тревожность, а для устранения этих симптомов требуется увеличение дозы.

Немного чипсов? Стресс у нас появляется в том числе из-за чувства вины за съеденное. А подавлять его мы часто склонны той же едой. А точнее — так называемыми триггерными продуктами. И у них есть как минимум две неприятные особенности:

мы едим их без чувства меры и продолжаем есть, даже когда сыты; они вызывают привыкание и приступы переедания. Пищевые триггеры у каждого могут быть свои, но чаще всего ими оказываются продукты с высоким гликемическим индексом. Именно они увеличивают выработку дофамина и активируют в мозге так называемую систему вознаграждения, блокируя таким образом переживания, неприятные чувства, а заодно и сигналы сытости. Отсюда появляется зависимость от эмоций, которые вызывают триггерные продукты, и регулярное переедание. Дофамин — семьянин Интересно, что дофамин (а также окситоцин) имеет важное значение и для формирования чувства любви, в том числе материнской. В экспериментах на серых полёвках вида Microtus ochrogaster, для которого характерны моногамные семьи, было показано, что дофамин (в частности, D2-рецепторы) лежит в основе чувства привязанности к партнеру и супружеской верности у этих грызунов. По-видимому, сходную роль дофамин играет и у человека.

Физкультура поможет

Физические нагрузки ускоряют синтез серотонина. Механизм такой: регулярные занятия спортом снижают уровень стрессовых гормонов и, наоборот, увеличивают уровень эндогенных антистрессорных гормонов головного мозга, а именно эндорфинов, дофамина и серотонина.

Кроме того, упражнения улучшают скорость кровообращения в кишечнике, а именно там находится основная «фабрика» серотонина. Соответственно, растет циркуляция и количество серотонина.

А вы заложник дешевого дофамина? Да, постоянно хватаюсь за телефон и проверяю мессенджеры. Если нет телефона долго — чувствую сильное беспокойство Есть немного. Попробую посмотреть на эту проблему по-новому Совсем чуть-чуть, не вижу в этом ничего критичного Эта статья — первое и последнее, что я наскролил (-а) сегодня. Предпочитаю получать удовольствие другим способом Нет зависимости. Могу выкинуть телефон в окно и не переживать