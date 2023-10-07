Снежные барсы сломали фотоловушку на Алтае

Видеоловушку установили 1 июля в горах Алтая, в долине реки Талдура. На днях туда нагрянули «разбойники» — на поляну пришли котята снежного барса. Одному из них, видимо, не понравился современный девайс в дикой природе. Сначала он обнюхал его, потом свалил лапой и стал катать по земле. Камера записала несколько первых секунд нападения, но затем отключилась.

Разбойное нападение на видеоловушку совершили котята снежного барса на Алтае. Однако дебоширы просчитались — их «преступление» запечатлела соседняя камера. Кадры опубликовал Сайлюгемский национальный парк 6 октября.

Котята не знали, что их дебош все это время фиксировала другая камера, стоящая неподалеку. Как рассказали сотрудники нацпарка, у пятнистого вандала была взъерошена шерсть, видны следы крови. Вероятно, до этого котята пообедали, а затем сытые и игривые пришли на поляну и заинтересовались незнакомым предметом.

«Поведение котят ирбиса стандартное. Они, как и все кошачьи, очень любопытны. Барсята увидели новый предмет на тропе. Облизать, поиграть с камерой — вполне нормально. Однако тут ирбисенок решил просто свалить видеоловушку», — говорит директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

Он добавил, что соседняя профессиональная камера, снявшая «преступление», впервые смогла запечатлеть барсов так близко, что можно даже разглядеть их пятна на шерсти и в дальнейшем следить за ирбисами, отличать их от других. По всей России таких кадров — единицы, отметили в нацпарке.



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