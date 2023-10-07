Снежные барсы сломали фотоловушку на Алтае

Разбойное нападение на видеоловушку совершили котята снежного барса на Алтае. Однако дебоширы просчитались — их «преступление» запечатлела соседняя камера. Кадры опубликовал Сайлюгемский национальный парк 6 октября.
Видеоловушку установили 1 июля в горах Алтая, в долине реки Талдура. На днях туда нагрянули «разбойники» — на поляну пришли котята снежного барса. Одному из них, видимо, не понравился современный девайс в дикой природе. Сначала он обнюхал его, потом свалил лапой и стал катать по земле. Камера записала несколько первых секунд нападения, но затем отключилась.
Котята не знали, что их дебош все это время фиксировала другая камера, стоящая неподалеку. Как рассказали сотрудники нацпарка, у пятнистого вандала была взъерошена шерсть, видны следы крови. Вероятно, до этого котята пообедали, а затем сытые и игривые пришли на поляну и заинтересовались незнакомым предметом.
«Поведение котят ирбиса стандартное. Они, как и все кошачьи, очень любопытны. Барсята увидели новый предмет на тропе. Облизать, поиграть с камерой — вполне нормально. Однако тут ирбисенок решил просто свалить видеоловушку», — говорит директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.
Он добавил, что соседняя профессиональная камера, снявшая «преступление», впервые смогла запечатлеть барсов так близко, что можно даже разглядеть их пятна на шерсти и в дальнейшем следить за ирбисами, отличать их от других. По всей России таких кадров — единицы, отметили в нацпарке.
Ранее настоящий хоррор сняла фотоловушка в Ленобласти — рысь поужинала одной из уток, которые пришли к кабаньей кормушке.