Вратарь Серебряков в дебютном матче принес СКА победу над ЦСКА

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила 6 октября в Москве. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).



За СКА отличились Арсений Грицюк (5 — в большинстве), Сергей Толчинский (26) и Михаил Воробьев (44 — в меньшинстве). У ЦСКА забили Владислав Каменев (1 минута), Павел Карнаухов (22).

Вратарь Никита Серебряков в дебютном матче за СКА отбил 34 броска из 36. Его коллега из ЦСКА Иван Федотов отразил 21 бросок из 24.

Благодаря этой победе СКА поднялся с предпоследнего, десятого места в Западной конференции на седьмое. Следующий матч армейцы с Невы проведут 11 октября в Петербурге против «Локомотива» из Ярославля.