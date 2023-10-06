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    США ввели санкции против 49 компаний из Китая и других стран — якобы за поддержку России

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    США ввели санкции против 49 фирм из Китая, Германии, Индии, Турции, Эстонии, Великобритании, ОАЭ и Финляндии. Как пишет 6 октября ТАСС со ссылкой на Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли Штатов, причиной якобы стала их поддержка оборонно-промышленного комплекса РФ.

    По версии правительства США, фирмы поставляли России «интегральные схемы американского происхождения». Бóльшая часть попавших в черный список компаний, 42 из 49, находится в Китае.

    В уведомлении Минторга США уточняется, что в отношении всех этих компаний будет действовать «презумпция отказа» в выдаче лицензий на покупку высокотехнологичной продукции Штатов.

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