США ввели санкции против 49 компаний из Китая и других стран — якобы за поддержку России

США ввели санкции против 49 фирм из Китая, Германии, Индии, Турции, Эстонии, Великобритании, ОАЭ и Финляндии. Как пишет 6 октября ТАСС со ссылкой на Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли Штатов, причиной якобы стала их поддержка оборонно-промышленного комплекса РФ.



По версии правительства США, фирмы поставляли России «интегральные схемы американского происхождения». Бóльшая часть попавших в черный список компаний, 42 из 49, находится в Китае.

В уведомлении Минторга США уточняется, что в отношении всех этих компаний будет действовать «презумпция отказа» в выдаче лицензий на покупку высокотехнологичной продукции Штатов.