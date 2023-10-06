Робот-мойщик помешал Крошику наслаждаться обедом

В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино разыгралась настоящая драма: нерпа Крошик едва успевал заглатывать рыбу, пока рядом кружил робот — мойщик полов.
На видео, которым поделились 6 октября специалисты, заметно, как нерпа отступает от робота и даже прыгает, спасаясь от него, в бассейн.
Впрочем, в центре заверили, что на самом деле Крошик не испытывает от соседства с полотёром большого стресса: «Если на него поставить мисочку с рыбой, то он автоматически становится лучшим другом Крошика и Шлиссика, и они за ним начинают гоняться».