    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-з

    759мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd100.49eur106.01

    Огромный факел над дорогой. Пожар на съезде с КАД напугал водителей, стоявших в 9-балльной пробке

    5057
    7 комментариев

    Десять спасателей и две единицы техники тушили сегодня пожар над Кольцевой автодорогой и Пулковским шоссе. «Фонтанка» показывала видео: на эстакаде, по которой автомобили съезжают на Пулковское шоссе, вспыхнул белый легковой автомобиль.

    читательница «Фонтанки»

    Машина горела прямо над пробкой, в которой стояли на тот момент другие участники движения. Напомним, по оценкам сервиса «Яндекс.Навигатор», в Петербурге сегодня вечером пробки на девять баллов из десяти.

    Фото: читательница «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщают в региональном управлении МЧС, 6 октября в 18:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, КАД (внутреннее кольцо, съезд на Пулковское шоссе).

    В 18:31 пожар ликвидирован.

    ПоделитьсяПоделиться

    В машине к этому моменту сгорело всё, что могло сгореть.

    Сведения о пострадавших не поступали.

    Фото: читательница «Фонтанки»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Пожар над КАДГорит машина
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close