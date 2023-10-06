Огромный факел над дорогой. Пожар на съезде с КАД напугал водителей, стоявших в 9-балльной пробке

Десять спасателей и две единицы техники тушили сегодня пожар над Кольцевой автодорогой и Пулковским шоссе. «Фонтанка» показывала видео: на эстакаде, по которой автомобили съезжают на Пулковское шоссе, вспыхнул белый легковой автомобиль.
читательница «Фонтанки»
Машина горела прямо над пробкой, в которой стояли на тот момент другие участники движения. Напомним, по оценкам сервиса «Яндекс.Навигатор», в Петербурге сегодня вечером пробки на девять баллов из десяти.
Как сообщают в региональном управлении МЧС, 6 октября в 18:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, КАД (внутреннее кольцо, съезд на Пулковское шоссе).
В 18:31 пожар ликвидирован.
В машине к этому моменту сгорело всё, что могло сгореть.
Сведения о пострадавших не поступали.