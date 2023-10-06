Проезд по дамбе перекроют ночью для реконструкции развязки с Кронштадтским шоссе

Работы по реконструкции развязки кольцевой автодороги Петербурга с Кронштадтским шоссе закроют дамбу для водителей в ночь с 6-го на 7 октября. Движение остановят только в направлении Кронштадта.



С 2:00 7 октября до окончания работ перекроют движение транспорта по Финской и Невской сторонам скоростной автодороги комплекса защитных сооружений на 126-м километре КАД, сообщает 6 октября пресс-служба Дирекции КЗС. Со стороны Горской, на внешнем кольце, экипажи ГИБДД перекроют проезд перед развязкой, на внутреннем кольце дамбу закроют перед въездом в тоннель и со стороны выезда с портового комплекса ООО «МОБИ ДИК».