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    Проезд по дамбе перекроют ночью для реконструкции развязки с Кронштадтским шоссе

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    Работы по реконструкции развязки кольцевой автодороги Петербурга с Кронштадтским шоссе закроют дамбу для водителей в ночь с 6-го на 7 октября. Движение остановят только в направлении Кронштадта.

    С 2:00 7 октября до окончания работ перекроют движение транспорта по Финской и Невской сторонам скоростной автодороги комплекса защитных сооружений на 126-м километре КАД, сообщает 6 октября пресс-служба Дирекции КЗС. Со стороны Горской, на внешнем кольце, экипажи ГИБДД перекроют проезд перед развязкой, на внутреннем кольце дамбу закроют перед въездом в тоннель и со стороны выезда с портового комплекса ООО «МОБИ ДИК».

    Движение из Кронштадта будет осуществляться без ограничений во всех направлениях.

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