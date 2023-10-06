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    В Кремле прокомментировали информацию о гибели людей в украинском селе Гроза

    1970

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по гражданскому населению. Так он ответил журналистам 6 октября на вопрос о гибели людей в селе Гроза на Украине.

    Песков заявил, что российские военные работают «по скоплению военных и армейского руководства».

    Село Гроза находится в 35 километрах от Купянска. Информация о якобы гибели людей в селе в результате обстрела появилась днем 5 октября. По данным украинских властей, взрыв произошел в кафе, где проходили поминки. По последней информации, погибли 52 человека. Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов объявил трехдневный траур.

    В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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