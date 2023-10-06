В Кремле прокомментировали информацию о гибели людей в украинском селе Гроза

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по гражданскому населению. Так он ответил журналистам 6 октября на вопрос о гибели людей в селе Гроза на Украине.



Песков заявил, что российские военные работают «по скоплению военных и армейского руководства».

Село Гроза находится в 35 километрах от Купянска. Информация о якобы гибели людей в селе в результате обстрела появилась днем 5 октября. По данным украинских властей, взрыв произошел в кафе, где проходили поминки. По последней информации, погибли 52 человека. Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов объявил трехдневный траур.