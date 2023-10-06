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    Легковой автомобиль лег на крышу на Кораблестроителей, наклонив светофор и усыпав стеклом тротуар

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    5 комментариев

    Читатель «Фонтанки»

    Авария с «перевертышем» произошла днем 6 октября в Василеостровском районе Петербурга. Машины разбросало по перекрестку, и одна частично оказалась на тротуаре.

    На пересечении Мичманской улицы с улицей Кораблестроителей столкнулись два легковых автомобиля, сообщил «Фонтанке» читатель. Одна из машин от удара перевернулась на крышу, отлетев к тротуару и уткнувшись задней частью в светофор. Столб в результате чуть накренился, а тротуар за ним оказался усыпан осколками стекол. Второй автомобиль отбросило к ограждению зоны работ на перекрестке.

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    О пострадавших не сообщается. По словам очевидца, на тот момент ни скорой, ни полиции на месте не было. Подробности аварии уточняются.

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    Комментарии 5

    Гость06 Окт 2023 в 14:22
    Мамкин гонщик!
    +1−0
    Гость06 Окт 2023 в 14:05
    Это же Вася из Тамбова
    +0−1
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