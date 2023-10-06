Легковой автомобиль лег на крышу на Кораблестроителей, наклонив светофор и усыпав стеклом тротуар

Читатель «Фонтанки»
Авария с «перевертышем» произошла днем 6 октября в Василеостровском районе Петербурга. Машины разбросало по перекрестку, и одна частично оказалась на тротуаре.
На пересечении Мичманской улицы с улицей Кораблестроителей столкнулись два легковых автомобиля, сообщил «Фонтанке» читатель. Одна из машин от удара перевернулась на крышу, отлетев к тротуару и уткнувшись задней частью в светофор. Столб в результате чуть накренился, а тротуар за ним оказался усыпан осколками стекол. Второй автомобиль отбросило к ограждению зоны работ на перекрестке.
О пострадавших не сообщается. По словам очевидца, на тот момент ни скорой, ни полиции на месте не было. Подробности аварии уточняются.