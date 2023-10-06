    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-з

    759мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd99.68eur104.79

    Энергетический Петербург

    В России разработаны первые отечественные смазочные материалы для вантовых мостов

    480
    3 комментария
    Фото: Андрей Бессонов/ «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» разработала смазочные материалы для вантовых мостов, которые защитят механизмы во время эксплуатации, в том числе от плохой погоды. Сейчас продукция тестируется на гранд-макетах существующих в России мостов, сообщили в пресс-службе компании.

    Для защиты от температуры, влаги и других подобных факторов, а также от длительных эксплуатационных нагрузок создана вибростойкая пластичная смазка, которая будет создавать на металлических элементах мостов — вантах — защитное покрытие. На основе российских базовых масел и присадок ее разработали в Научно-исследовательском центре смазочных материалов «Газпромнефти» во Фрязине Московской области.

    Как отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, в России такой продукт ранее не выпускали. И после тестирования его можно будет оперативно запустить в серийное производство. Первая партия сейчас проходит испытания на гранд-макетах вантовых мостов.

    В компании напомнили, что в России на данный момент построено более 20 вантовых сооружений, среди них мосты Русский и Золотой во Владивостоке, Югорский в Сургуте, Живописный в Москве, Большой Обуховский и мост через корабельный фарватер — в Санкт-Петербурге.

    Фото: Андрей Бессонов/ «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close