В России разработаны первые отечественные смазочные материалы для вантовых мостов

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» разработала смазочные материалы для вантовых мостов, которые защитят механизмы во время эксплуатации, в том числе от плохой погоды. Сейчас продукция тестируется на гранд-макетах существующих в России мостов, сообщили в пресс-службе компании.
Для защиты от температуры, влаги и других подобных факторов, а также от длительных эксплуатационных нагрузок создана вибростойкая пластичная смазка, которая будет создавать на металлических элементах мостов — вантах — защитное покрытие. На основе российских базовых масел и присадок ее разработали в Научно-исследовательском центре смазочных материалов «Газпромнефти» во Фрязине Московской области.
Как отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, в России такой продукт ранее не выпускали. И после тестирования его можно будет оперативно запустить в серийное производство. Первая партия сейчас проходит испытания на гранд-макетах вантовых мостов.
В компании напомнили, что в России на данный момент построено более 20 вантовых сооружений, среди них мосты Русский и Золотой во Владивостоке, Югорский в Сургуте, Живописный в Москве, Большой Обуховский и мост через корабельный фарватер — в Санкт-Петербурге.