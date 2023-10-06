Проезд по ЗСД для пользователей транспондеров подорожает. Рассказываем, на сколько

С середины октября на Западном скоростном диаметре Петербурга изменятся тарифы для пользователей транспондеров. Проезд подорожает в среднем на 4,6%.



Новые тарифы начнут действовать с полуночи 16 октября, сообщили 6 октября в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Изменения коснутся только стоимости проезда по транспондеру и тарифных опций, цена поездки при оплате наличными или банковской картой не изменится.

Так, к примеру, проезд по участку от южной развязки КАД до набережной Макарова днем для ТС 1-го класса по базовому тарифу «Транспондер» вместо нынешних 258 рублей обойдется в 270 рублей. При оплате наличными стоимость останется 400 рублей. А поездка по всей магистрали от южной развязки КАД до Белоострова — в 449 рублей вместо 428. Тариф «Легковой 100» с 16 октября будет стоить 7 880 рублей за 30 календарных дней. Стоимость тарифных опций «Легковой 10», «Легковой 25», «Легковой 50» и «Грузовой 10» изменится на 5%.