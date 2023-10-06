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    Проезд по ЗСД для пользователей транспондеров подорожает. Рассказываем, на сколько

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    С середины октября на Западном скоростном диаметре Петербурга изменятся тарифы для пользователей транспондеров. Проезд подорожает в среднем на 4,6%.

    Новые тарифы начнут действовать с полуночи 16 октября, сообщили 6 октября в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Изменения коснутся только стоимости проезда по транспондеру и тарифных опций, цена поездки при оплате наличными или банковской картой не изменится.

    Так, к примеру, проезд по участку от южной развязки КАД до набережной Макарова днем для ТС 1-го класса по базовому тарифу «Транспондер» вместо нынешних 258 рублей обойдется в 270 рублей. При оплате наличными стоимость останется 400 рублей. А поездка по всей магистрали от южной развязки КАД до Белоострова — в 449 рублей вместо 428. Тариф «Легковой 100» с 16 октября будет стоить 7 880 рублей за 30 календарных дней. Стоимость тарифных опций «Легковой 10», «Легковой 25», «Легковой 50» и «Грузовой 10» изменится на 5%.

    Пример изменения тарифов для наиболее популярных маршрутов для ТС 1-го класса в дневное время
    Пример изменения тарифов для наиболее популярных маршрутов для ТС 1-го класса в дневное времяФото: МСС
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    Полная информация о стоимости тарифных опций с 16 октября опубликована на сайте МСС в разделе «Официальное опубликование».

    Пример изменения тарифов для наиболее популярных маршрутов для ТС 1-го класса в дневное время
    Пример изменения тарифов для наиболее популярных маршрутов для ТС 1-го класса в дневное времяФото: МСС

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