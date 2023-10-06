Бердвотчинг, малина и цветочный сад. Как будет выглядеть парк Малиновка после благоустройства

В 2025 году в Петербурге проведут благоустройство парка Малиновка, после обновления в зеленой зоне появятся цветочные сады, заросли малины и инфраструктура для наблюдения за птицами. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района.
В администрации пояснили, что лейтмотив благоустройства — это обращение к историческим образам, а также включение в проект природных элементов.
После обновления в парке появится больше зелени, в частности запланированы высадка малиновой рощи, цветочного, сенсорного и лугового садов и каменный цветник — рокарий.
Кроме того, пространство парка поделят на функциональные зоны, где можно будет проводить время в спокойном отдыхе, заниматься спортом. Обустроят событийное пространство (там можно будет проводить различные мероприятия), детскую зону и солнечную зону.
У пруда будут предусмотрены выходы к воде, инфраструктуры для рыбалки и бердвотчинга (наблюдения за птицами).
Благоустройство проведут в рамках городской программы «Формирование комфортной городской среды».