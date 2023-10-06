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    Ветеранам СВО и членам их семей упростили трудоустройство в Ленобласти

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    Ветеранам специальной военной операции (СВО) и членам их семей будет проще и удобнее устроиться на работу в Ленинградской области. Об этом сообщает портал 47news 5 октября со ссылкой на Центр занятости региона.

    Участников СВО, а также родственников погибших в ходе боевых действий принимают во всех филиалах организации. Желающим найти работу составят индивидуальный план социальной адаптации и проконсультируют.

    Ранее областное правительство предусмотрело субсидии на зарплаты и оснащение рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью.

    Участникам СВО также выделили землю во Всеволожском районе.

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    Комментарии 9

    Гость06 Окт 2023 в 01:30
    Как это можно комментировать? - А.., ты, попробуй.. - Господи, что не так с этим "государством"? - Причём тут Государство? - Ладно, проходили, что с этой страной не так? Может, Язык какой-то не такой у них, а.. может, что-то с головой или хвостом? - Напрягись, ты угадаешь! - С чего Ты взял, что есть у меня ещё силы напрягаться?!..) - Ой-ой-ой, как устал..) - Ладно, Господи, уговорил, не больше часа уделю Тебе!..) Смотри, как это "выглядит" вполне - оторвало тебе руку-ногу-голову.., - возьми мороженку, насладись(!), если нечем взять.., пусть хотя бы родственники попробуют.. - Господи, Счастливые родственники ветерана СВО в Лен. области, если честно - слабо представимо но, легко предсказуемо! - Что из этого реально выйдет? - Чиновник освоит под это дело Бюджет РФ, больше ничего не выйдет - Почему так в этом ты уверен? - Господи, так Устроена(!) вся эта "система"! - Ветеран или родственники - не приживутся в Лен. области? - Господи, с чем?! - С Муринцами!..) - Сдаюсь, нормальный ход..)
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