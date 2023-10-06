Ветеранам СВО и членам их семей упростили трудоустройство в Ленобласти

Ветеранам специальной военной операции (СВО) и членам их семей будет проще и удобнее устроиться на работу в Ленинградской области. Об этом сообщает портал 47news 5 октября со ссылкой на Центр занятости региона.



Участников СВО, а также родственников погибших в ходе боевых действий принимают во всех филиалах организации. Желающим найти работу составят индивидуальный план социальной адаптации и проконсультируют.

Ранее областное правительство предусмотрело субсидии на зарплаты и оснащение рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью.